开局良好 詹姆斯：整个职业生涯都想待在曼联

威尔士边锋在英超赛季的头几个月里就迅速蹿红，他说他不想在其他任何地方踢球。

丹尼尔·詹姆斯表示，他希望自己的整个职业生涯都为曼联效力，他正在学习阿扎尔，希望能在老特拉福德的良好开端的基础上更进一步。

这位21岁的威尔士国脚是曼联在这个赛季中罕见的亮点，在他的前7场英超联赛中打进3球。

他在英冠联赛中与前俱乐部斯旺西的突破是在上个赛季才出现的，这位边锋承认他甚至被自己的迅速崛起吓了一跳。

“我想打尽可能多的比赛，但没想到发生的这么快。”他告诉BBC体育。

“我仍然不相信我是曼联的球员，这是你梦寐以求的。即使我在更衣室里，我知道我是，你仍然必须每天晚上掐自己一下，才能说自己是曼联球员。”

“能在这里踢球是我的荣幸，我会抓住每一场比赛的机会。我的开始比我想象的要好。”

虽然詹姆斯表现出色，但曼联的球星们却很难展现出上赛季中期索尔斯克亚取代穆里尼奥成为主教练时的状态。

挪威主帅因此承受着很大的压力，曼联需要在周日对阵纽卡斯尔的比赛中取得一个积极的结果，才能避免以排名在积分榜下半区的成绩在进入国际比赛日。

尽管球队举步维艰，詹姆斯对俱乐部的热情丝毫未减。

“这个俱乐部太棒了。来到梦剧场是难以置信的。”他说。

“我将永远喜欢它，永远不会习惯球迷的声音。我想在这里度过我的职业生涯。”

“当我看到围巾或球衣时，我就会想：‘为什么它们上面有我的名字？他们可以选择博格巴、拉什福德或林佳德的。当人们问我要照片时，我会想：‘你不要我的照片，你要的是和他们在一起的照片。’”

本赛季到目前为止，詹姆斯的快速进步已经被证明是曼联的重要资产，但是随着越来越多的球队意识到他所带来的威胁，对手们更加强调要把他牢牢盯住。

这名年轻人知道他必须调整自己的比赛来保持自己的状态，他在球场上的榜样是皇马最新的引援。

“阿扎尔在切尔西的时候就是这样——他在后场的跑动，什么时候该跑开，什么时候该站住——他速度很快，但是他拦截和跑动的方式，简单的二过一，快速抬脚射门是他整个职业生涯都在做的事情。”詹姆斯补充道。

“我需要改进的是，我需要把球运进禁区。当阿扎尔在二过一的时候，你根本无法接近他。”

“我年轻的时候，人们对我说，你不能总是依赖速度。我过去只是把球踢过球员，然后跑过他们——但现在这种情况不会发生，尤其是当人们指望我的时候。”