开局慢热受惩罚 索帅：幸好球员没放弃

曼联在英超第24轮中主场艰难2比2扳平伯恩利，主帅索尔斯克亚的全胜战绩遭到终结，他表示球员们在开局未能摆正心态，进入比赛的状态太慢，让球队受到了惩罚。

北京时间1月30日凌晨，曼联在英超第24轮中坐镇老特拉福德迎战伯恩利，在两球落后的情况下，依靠博格巴和林德洛夫最后时刻的进球，红魔在主场保住1分。

伯恩利在比赛前70分钟都踢得简洁高效，让曼联的进攻始终无功而返。临时主帅索尔斯克亚表示，之前的连胜战绩让曼联在进入比赛时过于放松。

“如果看到比赛尾声阶段的话，球员们的表现并没有太差。我们有很多射门，创造了不少机会，拥有控球率，但是我们进攻太慢了，”索尔斯克亚说。

“球员们在开局时候的心态有些问题，似乎前面的8连胜能让我们轻松取得1比0的优势一样，但是足球比赛并不会发生这样的事情。”

“我们必须要有强势的开局，掌控比赛的走向才能取得进球。对手的防守做的非常出色，但我们扳平比分的过程非常棒。”

“连胜也会为球员们带来危险的心理暗示，他们会认为之前也是这样的比赛，会轻松拿下的，所以你可能只付出了90%的精力。但是你应该认真对待每一场比赛，应该以同样的心态踏入每一个赛场，今天我们没能很好的把握开局，这给我们制造了困难。”

本场比赛开始之前，曼联是被看好的一方，但是一场平局让他们继续留在了积分榜第六的位置，他们错过了进入前四的机会。