开启新征程 贝克汉姆的球队有意引进大卫·席尔瓦

大卫·席尔瓦可能会成为大卫·贝克汉姆签约的大明星，从而开启迈阿密国际在美国职业足球大联盟（MLS）的征程。

大卫·席尔瓦可能会成为大卫·贝克汉姆签约的大明星，从而开启迈阿密国际在美国职业足球大联盟（MLS）的征程。

这位曼城中场将在明年夏天离开俱乐部，这将为他在英超联赛的10年画上句号。

据《独立报》报道，这位33岁的球星非常有望成为迈阿密国际的签约球星，为曼联出场394次的贝克汉姆希望引进一位会说西班牙语的球星，以吸引南佛罗里达庞大的西班牙裔群体的兴趣。

除了2010年的世界杯，席尔瓦还两次代表西班牙夺得欧洲杯冠军。自从2010年从瓦伦西亚加盟曼城以来，席尔瓦已经赢得了4个英超冠军、2个足总杯和4个联赛杯冠军。

他在阿提哈德的最后一个赛季被任命为俱乐部队长，在那里他是球迷的最爱。瓜迪奥拉说：“他了解俱乐部，了解联赛，也很受尊敬。”

2020年的MLS赛季将于明年3月开始，到目前为止，新球队共有三名球员——委内瑞拉中卫克里斯蒂安·马孔、阿根廷双星朱利安·卡兰扎和马蒂亚斯·佩莱格里尼。

包括路易斯·苏亚雷斯和莱昂内尔·梅西在内的许多大牌明星都与贝克汉姆在美国的新球队 联系在一起。

雨果·洛里也暗示他可能对在美国的职业生涯感兴趣，他说他不太可能在托特纳姆结束他的职业生涯。

“我还有几年的时间。无论如何，我将尽一切努力充分利用它。你还必须知道什么时候该在正确的时间说停，但我并不反对发现新东西的想法。

“那可是美国。我不知道，我一直在寻找中期计划。我更关注短期内的事情。在足球领域，事情进展得太快了。我们明天在这里，然后我们去别的地方。你必须小心。我可能会在那里（MLS）结束职业生涯，我们拭目以待。”