开十倍周薪合同引诱 曼联领先哈兰德转会战

萨尔茨堡红牛确认，为哈兰德开出天价合同的曼联将在转会战中处于有利地位。

奥甲豪门萨尔茨堡红牛确认，为挪威锋将埃尔林-哈兰德开出天价合同的曼联将在转会战中处于有利地位。

据了解，哈兰德已经就冬窗以7600万英镑加盟的事宜与曼联展开谈判。如果哈兰德最终投奔老特拉福德球场，他的薪资将会有十倍增长，从2万英镑涨至20万英镑。他也将会被直接租借回这家奥地利冠军，度过剩余的本赛季赛程。

据一名曼联内部人士透露：“曼联已经与哈兰德的经纪人谈过了，看他们想要什么。可以预期，哈兰德可以在老特拉福德得到更多的收入。俱乐部已经开了会，批准增加资金继续竞逐。”

与萨尔茨堡红牛有着千丝万缕关系的RB莱比锡日前也与哈兰德进行了接触，但似乎已经承认引进希望不大。

RB莱比锡俱乐部足球总监奥利弗-明茨拉夫告诉Sport 1：“是的，我们见过哈兰德。我们对他很感兴趣，他表示愿意转会，最早可能会在明年夏天才更换东家。”

“但引进他并不容易，包括曼联、尤文图斯、多特蒙德等众多欧洲豪门都在这场转会战里。当然，我们俱乐部对于球员的薪资有限制，不可能为此为所欲为。”

年仅19岁的哈兰德本赛季在国内赛场以及欧战赛场都大放异彩，至今联赛出场14次打进16球，欧冠出场6次打进8球。

几乎所有欧洲豪门俱乐部都派出了球探考察哈兰德，皇家马德里、巴萨以及国际米兰也都考虑在冬窗重开时引进这位“当红炸子鸡”。