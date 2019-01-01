建议入群 格里兹曼：梅西和勒布朗·詹姆斯一样传奇

在以1.2亿欧元转会到诺坎普后，这位法国国脚渴望与梅西并肩作战。

安托万·格里兹曼表示，他转会巴塞罗那最令人兴奋的部分是与莱昂内尔·梅西合作，将他比作篮球传奇勒布朗·詹姆斯。

这位法国球星本周以1.2亿欧元(1.07亿英镑/ 1.34亿美元)的价格从马德里竞技转会至西班牙冠军球队，结束了一年多来有关他转会的猜测。

28岁的格里兹曼希望能和他的新队友梅西一起踢球，他说梅西会像这位洛杉矶湖人的球星一样成为传奇。

格里兹曼在新闻发布会上说:“和他这样的搭档一起踢球是我最开心的事情。梅西将成为我儿子和我儿子的孩子们的传奇。他就像篮球界的勒布朗·詹姆斯。我想成为这个伟大俱乐部的一名重要球员，并努力赢得西甲、欧冠和国王杯，这是我的清单上所缺少的。”

据报道，巴萨曾在2018年与格里兹曼联系紧密，甚至与他达成了协议，马德里竞技在2017年底向国际足联控告了加泰罗尼亚俱乐部。

这部漫长的转会肥皂剧在格里兹曼决定离开还是留在马德里之后，由杰拉德·皮克的制片公司制作了一段视频，随后格里兹曼拍摄了一部纪录片。

最后他透露他的选择是留下并在马竞签下一份5年的新合同，但是13个月后他成为了一名巴萨球员，因为他的合同在周五被解除。

格里兹曼因为这部纪录片受到了严厉的批评，但是他说，他并不后悔拍这部电影。

“我过去做过一些不好的事情，我从来没有后悔过，因为那是我当时想做的事情。”他说：“我想展示那些没有被看到的东西，我没有玩弄双方。最重要的是我们现在在一起。你必须请求宽恕，对于某些人来说，这会在球场上。”

当被问及苏亚雷斯和梅西是否会对他感到不满时，他补充道:“他们可能会，但我认为，在我能给予他们的帮助下，我们可以解决一切问题。”

考虑到从拒绝巴萨到加盟巴萨只有很短的时间，很多人都想知道为什么他会改变主意，尤其是考虑到他去年与马竞签订了一份5年的合同。

对格里兹曼来说，这很简单——他没有准备在2018年迈出这一步。

“我要搬家。”他说：“我看到了我的妻子，我的世界，但我还没有准备好迈出这一步，而今年已经不一样了。离开一个与家人和朋友在一起感觉舒适的家总是很难的，这很难。我对马竞只有钦佩和尊重。我想要一个新的挑战，试着提高自己，而不是安逸。我在一家伟大的俱乐部寻找自己的位置，并努力赢得三个冠军。”