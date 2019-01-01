延续策略 曼联有意五千万镑追求埃弗顿前锋勒温

多米尼克·卡尔维特-勒温已经上升到曼联夏季引援名单的首位。

埃弗顿前锋多米尼克·卡尔维特-勒温在老特拉福德被认为是追逐哈兰德的后备计划。22岁的卡尔维特-勒温将花费5000万英镑，几乎是挪威神童哈兰德转会多特蒙德的1800万英镑合同的三倍价钱。

这位6英尺2英寸的前锋已经在索尔斯克亚的雷达上出现好几个月了。虽然有传言说这位古迪逊球星的队友理查利森也受到梦剧场的关注，但人们一直认为勒温有可能取代卢卡库的位置。

然而曼联已经知道他在转会政策上符合他们的要求——英格兰户口本，24岁以下，工作努力，愿意学习。更重要的是，他们知道他不是足球浮夸文化的一部分，而是一个安静谦逊的人。

新埃弗顿主帅安切洛蒂承认他在当那不勒斯主帅的时候曾经关注过卡尔维特-勒温，并补充道：“有很多人都在关注他。”

安切洛蒂比以往任何时候都更爱他，因为勒温在安切洛蒂执教的第一场比赛中就取得了制胜球，帮助球队1-0战胜了伯恩利。他在节礼日2-1战胜纽卡斯尔的比赛中攻入两球。

他在过去的14场英超比赛中打进8球，在所有比赛中打进10球，这是这位2017年英格兰U20世界杯冠军球员自2016年以150万英镑离开谢菲尔德联以来的最好成绩。

卡尔维特-勒温还有3年的合同要履行，埃弗顿目前财政富裕，他们不需要出售他们的球星——就像当年曼联收购年轻的韦恩-鲁尼一样。

这些都不能阻挡老特拉福德俱乐部的信心，他们相信这名前锋将会是拉什福德、马夏尔、詹姆斯和18岁新星格林伍德的完美搭档。