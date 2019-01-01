延续火热状态 桑乔打破德甲51年进球纪录

自从国际比赛日之后，这名少年就一直处于上佳状态，并且在周二对阵莱比锡的比赛中再次爆发。

杰登·桑乔成为了打进22个德甲进球的最年轻球员，这位多特蒙德球星在周二与莱比锡3-3战平的比赛中进球。

这位19岁的球员上半场为朱利安·布兰特助攻，后者精彩的转身和近距离射门帮助球队2-0领先。

不过，在下半场开始不久，多特蒙德的领先优势就被抹去了，因为蒂莫·维尔纳迅速攻入两球，在第53分钟将比分扳平为2-2。

桑乔在两分钟后就找到了进球的机会，这位英格兰国脚接到了马尔科·罗伊斯的传球，近距离射门得手。

不过，对桑乔来说，星期二也不全是好消息。在第71分钟，他因为肌肉受伤被迫一瘸一拐地下场，由卢卡斯·皮什切克替补。

莱比锡随后在第77分钟通过帕特里克·希克扳平比分，双方打成3-3。

桑乔在19岁267天的时候完成了22个德甲进球，打破了霍斯特·科佩尔斯在1968年创下的19岁269天的纪录。

桑乔在2017-18赛季打进了他在德甲的第一个球，在上个赛季取得了重大突破，在多特蒙德打进了12个球。

桑乔在11月中旬的国际比赛日之后表现的尤其出色，他在7场比赛中打进8球，送出5次助攻。

这位英格兰球星在欧洲冠军联赛对阵巴塞罗那和布拉格斯拉维亚的比赛中都有进球，多特蒙德从小组赛中出线，将在十六强面对前主帅图赫尔率领的巴黎圣日耳曼。