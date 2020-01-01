康拉德·德拉富恩特：计划逃离拉马西亚的美国未来之星

随着他在诺坎普的合同将在赛季末到期，这名18岁的球员已经引起了德甲的兴趣。

在过去40年的大部分时间里，巴塞罗那传奇般的拉马西亚足球学院的运营水平无人能及。

康拉德·德拉富恩特并不是第一个以拉马西亚为家的美国人。这个头衔属于本·莱德曼，他在巴萨的7年生涯因为2014年俱乐部的青年转会禁令而中断。但是德拉富恩特很有可能成为第一个进入诺坎普一线队的美国人，代表着世界上最大的俱乐部。

然而，这将取决于俱乐部能否在未来几个月留住这名天才少年。

德拉富恩特出生在迈阿密，父母是海地人。10岁时，他的父亲在海地驻西班牙大使馆工作，他便搬到了巴塞罗那。不久之后，这名前锋在为当地球队达姆效力时被发现，并被提供了一个加盟红蓝军团的机会。

很少有球员能有这样的机会，但几乎每个踢过球的年轻人都渴望得到这样的机会。在拉马西亚， 德拉富恩特接受了世界上最与众不同的足球教育，与此同时，他在深受一个传奇人物影响的环境中长大，其中可能包括有史以来最优秀的足球运动员。

“那是一场梦。”德拉富恩特去年五月份告诉ESPN：“每个周末我都会去看罗纳尔迪尼奥的比赛，他是我的偶像。那时他在巴萨踢球。我说，‘伙计，我想去那里’，你知道吗？我从小就有这个梦想并努力去实现它。”

“我们一到这里，我就知道这是我被发掘的好机会。我知道他们到处都有球探。只要我踢得好他们就肯定能看到我。我很高兴有这个机会。”

虽然他在美国以外的地方度过了自己的成长时期，但这位18岁的新星在美国青年队的发展很快。他16岁时是美国18岁以下青年队的一员，后来在2019年进入20岁以下青年队，代表美国参加了去年夏天的20岁以下世界杯。

德拉富恩特是塔布·拉莫斯阵容中唯一的17岁球员，在四分之一决赛输给厄瓜多尔之前，他首发参加了五场比赛。

“康拉德很特别。”前美国U18队主教练奥米德·纳马齐在2019年夏天告诉《今日美国足球》：“当球在他脚下的时候他非常有活力，他可以跑向后卫，为自己创造进球机会。但他也足够聪明，能够找到最后的传球，为别人创造机会。

“我主要用他作为中锋，他在那里表现得很好，但我认为他在4-4-2中最好作为边锋或二前锋。”

自从12岁加入巴塞罗那以来，这位18岁的边锋在巴塞罗那青年队中稳步进步，同时成为一名充满活力的年轻前锋。到目前为止，他主要参加了巴塞罗那U19的比赛，但也为巴塞罗那B队赢得了两次在西班牙第三级别联赛的出场机会。

随着他的合同将在今年夏天到期，在转会到巴塞罗那B队之前，他的计划是重新签一份合同。在那之后，这位边锋需要巨大的努力来赢得一线队的席位。

“我已经和康拉德谈过好几次了。”巴塞罗那青训领导克鲁伊维特在11月接受《体育画报》采访时表示：“我认为康拉德是一个非常聪明的球员。他有很好的一对一动作。他需要进更多的球，但就像我说的，在过去的三场比赛中他进了四个球，所以这是一件好事。我想当他明年继续保持这种状态时，他肯定会在巴萨B队。”

不过，最近几个月，比赛计划似乎发生了变化。双方于10月开始谈判，由克鲁伊维特牵头，但据报道，谈判在冬季转会窗口开启前破裂。从那以后，他再也没有为俱乐部效力过。

据ESPN报道，德拉富恩特的注意力已经转向了一线队，以及那些关注美国足球的人所熟悉的面孔。

由前美国国家队主教练尤尔根·克林斯曼执教的柏林赫塔已经对这名年轻的边锋表现出了兴趣，并且有报道称他已经为进入一线队提供了更清晰的道路。转会到德甲将比留在巴塞罗那发展得更快，同时也可追逐普利西奇等美国新星的脚步。

虽然在德国顶级联赛中获得一席之地不是一件容易的事，但这似乎比在巴塞罗那的竞争更有希望，而且德拉富恩特也绝不是第一个离开拉马西亚去寻找更多上场时间的球员。

在过去，像阿尔特塔、法布雷加斯和皮克这样的球员已经证明了离开加泰罗尼亚是有出路的，如果一切顺利的话，甚至可能在将来的某个时候会回去。

未来，如果一切顺利，德拉富恩特可能达到这个水平。身体上，这名边锋是一名天才，拥有良好的速度，带球能力和低重心。这些优势在巴萨和美国青年队都得到了充分的发挥，因为这个年轻人经常和比他大的年龄组的球员比赛。

德拉富恩特需要改进的地方也很容易被发现。虽然这名边锋有能力一对一击败任何后卫，但他缺乏充分利用这一技能所需的决策能力。在接下来的几年里，开发出最后一击的能力对美国人来说至关重要，而他是否会开发出临门一脚，很可能是决定德拉富恩特究竟是效力高水平联赛或是跻身精英行列的决定性因素。

“在不久的将来，我想尽快成为一名职业球员。”这名少年在11月告诉《体育画报》：“从长远来看，我想和美国队一起赢得世界杯，成为世界上最好的球员。”

这些目标是崇高的，至少可以说，但德拉富恩特已经有了实现这些目标的第一手资料。他是在梅西、内马尔和苏亚雷斯等人的影响下成长起来的，他在巴塞罗那学院体系中不断成长，不断超越。

不过，德拉富恩特对这些目标的推动可能会远离拉马西亚和诺坎普的阴影。这名少年的未来可能不在于巴塞罗那的明星阵容，他也可能不会成为代表巴塞罗那的第一个美国天才。

但是，无论他最终在哪里落脚，德拉富恩特都可能成为下一个出现在全球舞台上的巴塞罗那青训产品。