应围绕这两人打造球队 博尔特支招红魔复兴

这位短跑世界冠军希望自己支持的球队，能够在未来围绕博格巴和拉什福德打造球队体系。

索尔斯克亚就任红魔主帅后，挪威人更愿意启用青年军，他将马奎尔，万比萨卡和詹姆斯带到了老特拉福德，并且提拔了来自青训的格林伍德。

和所有红魔球迷一样，博尔特对于球队建设也有自己的看法。他在接受FIFA官网采访时透露，长期来看，26岁的博格巴和21岁的拉什福德应该是球队倚重的对象。

博尔特说道：“博格巴是世界级球员，拉什福德也在接近跻身这个类别。我希望我们可以围绕他们来打造球队，以使球队重回巅峰。”

“赛季开局不是很好，但我们会找到我们的节奏，在明年重新回到欧冠联赛。不管怎样，我还是会支持曼联。“

下周一，FIFA将颁出年度最佳球员的奖项。除了梅罗之外，上赛季因为欧冠决赛精彩表现加冕欧足联年度最佳的红军后卫范戴克也在备选名单当中。

博尔特相信以上三人都有资格成为金球奖得主，但他更支持尤文球星，也是前红魔传球C罗在周一捧起奖杯。

“他们三人都是很出色的球员。C罗和梅西都分别赢得过五次金球奖。”

“范戴克只赢得过欧足联的奖项，但根据他上赛季在利物浦的表现，他的时代也许已经到来了。但作为曼联球迷，我还是会坚定地给C罗投票。”

在离开跑道之后，博尔特一度在澳大利亚圆了自己的足球梦想，不过他没能得到中央海岸水手提供的全职合同。

回忆起这段经历，牙买加飞人解释到：“我热爱踢球，但在我这个年纪，我还有其他任务。我没有足够的时间来投入这份新的职业。但我会继续在一些慈善赛中亮相。”