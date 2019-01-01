库鸟不嫌事大？直言期待和“巨星”内马尔合体巴萨

巴西国脚进入夏天以来就一直被传有可能重返诺坎普，而他在国家队的队友似乎已经迫不及待了。

在效力法甲冠军两个赛季后，内马尔被认为即将离开王子公园球场，而回到巴萨成为了其中最有可能的选择之一。

虽然库蒂尼奥并不清楚这一转会传闻最终是否能够变成现实，但他无疑是内马尔的超级粉丝。

在美洲杯上帮助巴西5-0击败秘鲁的比赛后，库蒂尼奥告诉《马卡报》：“能和内马尔并肩作战这实在是太棒了。”

“我不知道这会不会发生，但即使只是谈起与他一起踢球的事，也会令人快乐。”

“他是来自另一个维度的球员，他对任何球队来说都非常重要。”

“没人能够压制他的能力，他巨大的天赋，我们都知道这点。”

“现在，我们还不知道会发生什么，但人们已经就此议论纷纷了。”

“他是集体的一部分，他一直与球队同在，但我们还没讨论过这个。”

由于脚踝韧带伤势，内马尔没有参加本届美洲杯，但他还是返回巴西家中修养。

如果这位巴西球星真的重返诺坎普，这笔交易的花费必然不是小数目。而巴萨中场阿图尔对此一样充满期待。

阿图尔表示：“当然我乐见其成，他是一名伟大的球员。”

“不仅仅是我，每个人都是如此。”

2013-17年间，内马尔在诺坎普共为巴萨出场186次，打入105粒进球。与梅西和苏亚雷斯组成的MSN组合，成为了西甲乃至世界足坛最有威胁的攻击线组合。