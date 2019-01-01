库鸟上场机会少？巴尔韦德：要靠自己争取

巴尔韦德表示，如果巴西人想要得到上场机会的话，就必须随队伍一起努力。

今日凌晨，在西班牙国王杯16强的比赛中，巴萨开场18分钟内连丢两球，最终1-2客负莱万特。库蒂尼奥自12月2日以来首次在国内赛事中首发，并在比赛即将结束时罚入全队唯一进球，这也是他个人在十月5-1大胜皇马以来的首次破门。库蒂尼奥状态的回升也让俱乐部能够更乐观的估计与莱万特的第二轮作战。

登贝莱和库蒂尼奥共同打完了比赛，巴尔韦德则表示对两位球员都很满意，并鼓励二人继续努力来赢得更多的上场机会。

“每次登贝莱不首发的时候，所有人都会向我追问他的情况，现在登贝莱上场了，库蒂尼奥做替补，人们又开始问库蒂尼奥的情况，”巴尔韦德对记者说道。“当你没得到上场机会，你对此也不满意时，你就要努力改变这种局面，今天的比赛就是例子。”

“库蒂尼奥是位非常棒的球员，他为我们贡献了很多，以后也会继续做贡献。对登贝莱我也是这样评价，这个问题换个球员就又能问我一遍。”

鉴于一月赛事繁多，本场比赛中，巴萨许多常规的首发球员如梅西，苏亚雷斯，皮克，阿尔巴等都在轮休。巴尔韦德也为自己的阵容做出了辩解，表示派上小将米兰达、丘米和新援穆里洛是值得一试的。

“我派上了能够想到的最佳阵容，”巴尔韦德解释道。“这也能帮助我们衡量一些球员在艰难时刻时的表现，在西甲里也是一样。我知道这是冒险，但很多时候我们必须冒险。”