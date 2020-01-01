库鲁舍夫斯基抵达尤文体检 转会费3500万欧元

帕尔马不希望在赛季结束前失去瑞典人，但是毛里齐奥·萨里的球队正在努力让他在一月的时候可以上场。

亚特兰大拥有的德扬·库鲁舍夫斯基已经抵达尤文图斯进行身体检查，为完成转会到意甲冠军做准备。

据报道尤文将支付3500万欧元来得到这名中场球员，尽管人们普遍认为这名19岁的球员将回到帕尔马，目前他被租借在那里，但毛里齐奥·萨里的球队正在努力争取在一月得到这名年轻球员。

库鲁舍夫斯基合同的第一部分已经达成协议，根据报道，这位瑞典人将获得250万欧元的年薪（不包括奖金），合同将持续到2024年。

库鲁舍夫斯基的良好状态帮助帕尔马在意甲联赛中排名第七，这位年轻的中场球员本赛季在意甲联赛贡献了四个进球。

因此，俱乐部不愿意在赛季中途失去一名明星球员，但是斑马军团将继续努力促成一项对双方都有利的交易，即使他们必须等到夏天才能完成交易。

失宠的马尔科·皮亚察可能会被加入交易——这位24岁的克罗地亚人，在经历了令人失望的2018-19赛季租借到佛罗伦萨后回到了尤文图斯球场。

皮亚察最近刚刚伤愈归队，因此可以作为库鲁舍夫斯基的交易筹码，尽管人们认为他本人更倾向于转会维罗纳。

得到一份能让尤文、帕尔马和亚特兰大满意的合同将会很困难，而萨里可能要等到夏天才能得到这名年轻的瑞典人。

然而，不能完全排除在一月份转会的可能性，而帕尔马也在做最坏的打算，斯帕尔中场库尔蒂奇被认为是冬季替代库鲁舍夫斯基的主要目标。