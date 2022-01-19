库蒂尼奥迎来梦幻首秀 这证明维拉是挽救他生涯的完美俱乐部

阿斯顿维拉的球迷很难要求库蒂尼奥有一个更完美的开局。

他在对曼联的比赛中扳平比分，以及他给雅各布-拉姆齐送出的助攻，使维拉公园在周六被点燃，在这个过程中，人们对他的期望值达到了很高的水平。

欣喜若狂地离开体育场的球迷们完全相信，库蒂尼奥将在未来五个月内成为俱乐部的一个重要球员。

不过，中立球迷可能会有不同的感受。人们倾向于对完美首秀进行过多地解读，许多人仍然对库蒂尼奥持怀疑态度，并等待看到他更多的表现。

例如，我们都看到了J罗上赛季在埃弗顿的遭遇，尽管他在安切洛蒂手下有一个不可思议的开局，但随后却逐渐沉沦。

但与库蒂尼奥不同的是，J罗加入了一支危机重重的俱乐部，而且他没有英超经验，也没有在古迪逊公园发挥明确的作用，库蒂尼奥和维拉是一个更自然的结合。从战术上讲，他在周六晚上替补登场的表现很有可能是未来的一个启示。

库蒂尼奥一直是一个奇怪的球员，他不太适合大多数传统的位置。他不完全是一名左边锋，而是更喜欢在左路空间活动踢球，而且作为唯一的10号球员也不是特别可靠，他有在比赛中淡出或淡入的倾向。

这可以说是他在巴塞罗那的最大问题，巴塞罗那倾向于让库蒂尼奥在4-3-3阵型的左边路踢球，但库蒂尼奥在那个位置很不舒服。除了在诺坎普的前六个月巴尔韦德使用4-2-2阵型时，其他时候他从未真正稳定下来。

在那个4-2-2阵型中，库蒂尼奥所踢的内锋位置几乎与他在维拉的圣诞树4-3-2-1阵型中扮演的角色完全相同：可以说是让库蒂尼奥得到最大发挥的完美阵型。

在这个阵型中，29岁的库蒂尼奥将一直保持在左边路的狭小空间活动，很少需要回撤帮助防守，他会潜伏在前锋身后，非常有威胁。更重要的是，第二个10号的存在，减少了他策应的压力。

正如我们在足总杯维拉0-1输给曼联的比赛中看到的那样，当时布恩迪亚不断发现自己在防线和中场之间有一个半径为5米的空间，防守两个10号球员并不容易。

那么，库蒂尼奥应该可以找到很多机会来施展他那标志性的远射技巧，杰拉德肯定也会鼓励库蒂尼奥多多远射。

签下卢卡斯-迪涅也应该对库蒂尼奥有很大帮助。他可能不是格拉利什的直接替代者，但库蒂尼奥的能力是过掉球员，把防守者吸引到自己身边，这类似于格拉利什为插上的左后卫创造空间的做法。

这也是杰拉德战术体系的一个重要组成部分，在这个体系中，迪涅将被允许插上并传中到禁区。这种圣诞树阵型会吸引对手进入一个狭窄的位置，这将允许边后卫潜入空当，并通过8号球员的快速换位，在禁区边缘接球。

有人对库蒂尼奥与布恩迪亚合作的能力提出了一些质疑，事实上，看起来杰拉德将不得不牺牲球队的速度，来让这两名球员一同首发。

但是，除了拥有两名能够为丹尼-英斯提供传球的聪明球员的明显优势之外，杰拉德还可能寻求将库蒂尼奥用作自由八号球员。

这是他在利物浦职业生涯末期所扮演的角色，2017-18赛季前半段的12个进球和9次助攻也为他赢得了加盟巴萨的机会。

库蒂尼奥的工作投入度和防守能力被人们低估了，作为克洛普手下的一名推进型中场，他表现很出色，增加了球队的垂直度，就像哈维-埃利奥特本赛季受伤前所做的那样。

如果杰拉德觉得维拉需要在反击中利用速度，那么库蒂尼奥也可以从一个靠后的位置向前推进。这就是拉姆塞在新主帅手下的做法，他像杰拉德球员时代那样进行猛烈地前插。

这要归功于杰拉德的教练团队，他们已经在中场设置了一些复杂的三角形，通过这些布置，维拉可以非常迅速地通过线路进行一脚传递。

现在维拉的战术细节和训练中的预设动作水平比迪恩-史密斯执教时期要高得多，毫无疑问，这将适合像库蒂尼奥这样的球员：有天赋和冒险精神，但需要专注。

在他周六的完美首秀之前，所有这些本来就都是事实。虽然现在承诺库蒂尼奥会在维拉公园取得成功还为时过早，但一切都准备好了，他将重新找到他的最佳状态。