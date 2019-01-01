库蒂尼奥：罗本在拜仁10号球衣“当之无愧的接班人”

巴西人将穿在安联球场穿上罗本离开后腾出的10号球衣。

拜仁慕尼黑首先向已经退役的罗本征求了许可，给新引进的菲力浦·库蒂尼奥穿上他旧日的10号球衣，因为俱乐部首席执行官卡尔-海因茨·鲁梅尼格认为巴西人是一个有价值的接班人。

在巴塞罗那度过了18个月的艰难时光后，库蒂尼奥于本周一完成了为期一个赛季的租借，拜仁可以在明年以1.2亿欧元(合1.33亿英镑，1.1亿美元)的价格永久转会引进这名球员。

巴西人在诺坎普的表现从来没有达到人们的期望，52次出场仅打入13粒西甲进球。

与此同时，拜仁近几个月来一直在进行某种程度的重建，许多老球员要么转会离开，要么退役。

其中最重要的是里贝里和罗本，罗本在效力了10年之后选择挂靴，在此期间他获得了20座奖杯。

考虑到他们各自对拜仁的贡献，鲁梅尼格证实他们打算让7号和10号球衣空置，但是罗本已允许库蒂尼奥穿上他的球衣号码。

当被问及库蒂尼奥将在哪里踢球时，鲁梅尼格在新闻发布会上说:“哈桑(体育总监萨利哈米季奇)和尼科(科瓦奇教练)已经就所有的战术变化达成一致，哈桑今天上午与罗本进行了交谈。”

“我们暂时不想再次使用他的球衣号码，但作为一种特殊的姿态，但我们也想表明这是多么重要和有价值。”

“这对菲利普来说也是一个非常重要的信号，俱乐部也完全支持他，所以罗本没有任何问题，他祝菲利普一切顺利，他是一个很值得这件球衣的接班人。”

库蒂尼奥有可能在周六拜仁做客盖尔森基兴挑战沙尔克的比赛中上演他在德甲的处子秀，而罗伯特·莱万多夫斯基对这位27岁的球员及时转会德国表示欢迎。

科瓦奇的球队在周五以令人失望的方式拉开了2019-20赛季的序幕，在安联球场以2:2战平了柏林赫塔。