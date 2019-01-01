库蒂尼奥经纪人抵达巴塞罗那 商讨离队事宜

这名巴西人与今夏的离开有着密切的联系，西班牙方面迫切希望他离开。

库蒂尼奥的代表已经抵达巴塞罗那，继续就巴西人的离开进行谈判。

贝托鲁奇在周三早上抵达西班牙，讨论了这名中场球员的可能离开。

在他访问西班牙之前，他还乘飞机前往法国，与巴黎圣日耳曼的代表进行了会谈，并迅速前往里斯本，与巴西弗拉门戈就另一位客户马里奥·巴洛特利的未来举行了会谈。

库蒂尼奥的未来是目前经纪人最关心的问题，因为两种可能性仍然在谈判中。

这名前利物浦球星仍然有可能转会至巴黎圣日耳曼，作为内马尔转会巴塞罗那的一部分，同时租借给拜仁慕尼黑也有可能。

巴塞罗那派出了一个包括技术经理埃里克·阿比达尔在内的代表团前往法国，与巴黎圣日耳曼就内马尔的交易进行谈判，首次报价为1亿欧元(合9300万英镑/ 1.04亿美元)，外加库蒂尼奥。

与此同时，巴塞罗那的一名发言人在周二告诉够力足球，拜仁慕尼黑仍然对此感兴趣。完全转会到巴黎圣日耳曼而不进行交换也是一个潜在的解决方案。

在巴塞罗那方面，处理好库蒂尼奥的离开仍然是球队的首要任务，因为俱乐部已经承认在必要时免费租借库蒂尼奥。

库蒂尼奥是巴萨收入最高的球员之一，随着今夏安托万·格里兹曼的加盟，俱乐部迫切希望削减工资，同时将一名在球队首发阵容中没有固定位置的球员转会出去。

这位27岁的球员于2018年1月从利物浦加盟巴塞罗那，转会费1.42亿英镑(合2.01亿美元)，成为史上转会费第三高的球员。

在他效力巴塞罗那的前半个赛季，他在22场比赛中攻入10球，上个赛季53场比赛中打入11球。

尽管巴萨轻松获得了另一个西甲冠军，但俱乐部在冠军联赛中却表现不佳，库蒂尼奥和他的队友们惨遭前东家利物浦逆转。

巴萨将于周五在圣马梅斯对阵毕尔巴鄂竞技，这是俱乐部本赛季的第一场国内比赛。