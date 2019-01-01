库蒂尼奥：效力巴萨没有达到预期效果

这位巴西国脚完成了租借德甲冠军的转会，他坦言自己此前在诺坎普的时光的确令人感到有些失望。

2018年1月，前利物浦球星库蒂尼奥登陆诺坎普，巴萨方面为这笔交易支付了1.6亿欧元。起初一切都按照既定目标进行，在自己头18场西甲比赛中，巴西人打入了8粒进球。

但上个赛季，他的稳定性受到质疑，同时丢掉了首发的位置，一共只打上了22场比赛。特别是在上赛季欧冠，巴萨惨遭利物浦淘汰之后，他甚至遭到了主帅巴尔韦德和队友拉基蒂奇的指责。

最终，库蒂尼奥选择在这个夏天租借来到慕尼黑，他与拜仁签下的合同中还包括一条1.2亿欧元的买断条款。

在参加新东家的新闻发布会时，库蒂尼奥告诉记者：“回想起在巴萨的时候，事情没能按照我们希望的方向发展。”

“但那已经是过去了。现在我效力新的俱乐部，一家很大的俱乐部，非常重要的俱乐部。我希望我能够在这里效力很长时间，获得许多冠军。”

虽然经历了一些坎坷，但这位巴西国脚还是认可了诺坎普岁月积极的一面。

他继续说道：“那些年我获得了很棒的体验。我学到了很多，也与俱乐部一起赢得了很多。而且当我们拿下美洲杯冠军时，这是我为巴西赢得的，这真的很重要。”

“现在我在新的俱乐部，一家豪门。当萨利哈米季奇打电话给我的时候，我完全没有犹豫。”

“他是真的希望我加盟，所以他们来到巴萨，我们碰了面，他们向我展示了他们的计划，这就是为什么我真的想感谢他们，因为从第一秒钟开始，我就知道他们是怎么看待我的。这对我来说非常关键。”

本周六客场挑战沙尔克的比赛，或许将成为库蒂尼奥的德甲处子秀。