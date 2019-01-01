库蒂尼奥揭露克洛普短信：他很支持我加盟德甲

这位前利物浦前锋很乐意接受他的前教练的建议，他希望在德国重新点燃自己的职业生涯。

菲利普·库蒂尼奥透露，他的前主教练尤尔根·克洛普完全支持他夏天转会拜仁慕尼黑。

这位巴西的中场组织者曾与租借到曼联和托特纳姆有着紧密的联系，他希望在巴塞罗那的挣扎之后重新点燃自己的职业生涯。

但是是拜仁在谈判中占了先机，库蒂尼奥透露，克洛普向他发出了支持他租借加盟德甲豪门的信息。

在2011年和2012年分别代表多特蒙德夺得冠军后，利物浦主帅对德国的情况了如指掌。

库蒂尼奥对《体育画报》说：“他给我发了个信息，祝我好运。他告诉我拜仁是一家大俱乐部，德甲是一个伟大的竞争对手。他说他很高兴看到我去到那里。”

库蒂尼奥曾在克洛普手下效力于安菲尔德，之后于2018年高薪转会巴塞罗那，但很难在西班牙球队中找到一个永久的位置。

他仍然是克洛普的忠实粉丝，他说:“他是一个了不起的教练，世界上最好的教练之一。

“他是一个真正的领导者。我从他身上学到了很多，尤其是在心理层面。”

“无论是比赛前还是比赛中，他总是能找到正确的词语，他总是能让你和下一个对手的较量中回到正轨上。”

“他改变了利物浦，让他们再次变得强大。和他一起工作是我的荣幸。”

库蒂尼奥只为他的新俱乐部出场过两次。他的第一次首发是在国际比赛日之前，拜仁6-1大胜美因茨中踢了67分钟。

巴塞罗那已经证实，拜仁在租借协议中确实有权利以1.2亿欧元(1.07亿英镑/ 1.32亿美元)的价格买下库蒂尼奥，此前拜仁已经支付了850万欧元(750万英镑/ 930万美元)在这名本赛季中租借这名球员。

库蒂尼奥于2013年从国米转会利物浦，随后代表红军出场152次，在2019年转会巴塞罗那之前打入41球，而在巴塞罗那的52场比赛中打入13球。