库蒂尼奥承认表现不佳：这个赛季过得不好

巴西中场库蒂尼奥在本赛季的表现让他备受压力，但他相信他能通过努力改变局面。

菲利佩·库蒂尼奥承认他在巴塞罗那的这个赛季过得并不好，但他承诺会通过努力来提高。

2018年1月，巴西人从利物浦转会到巴塞罗那，花费了1.2亿欧元。

但是在18场联赛中打入8球和5次助攻之后，库蒂尼奥在他的第一个完整的赛季中表现不佳，他本赛季在西甲只打入5球和贡献2次助攻，而在欧冠中又打入3球和助攻3次。

库蒂尼奥的位置让登贝莱夺走，但即使登贝莱的伤势复发了，库蒂尼奥的挣扎也让他成为了球迷批评的对象，尤其是在巴塞罗那被他的前俱乐部利物浦在欧冠半决赛中淘汰之后。

库蒂尼奥承认他并没有享受到一个强大的赛季。

“我这个赛季过得并不好，”库蒂尼奥说。“我的表现比我想象的糟糕得多。提高和获得自信的唯一途径是通过努力工作，而我一直在努力工作。”

库蒂尼奥希望在短期内取得这些进步，因为他将被视为巴西在美洲杯上的关键球员之一。在美洲杯上，桑巴军团期待获得自2007年以来的首个冠军，也是他们的第九次冠军。

在对卡塔尔的友谊赛中，球星前锋内马尔脚踝受伤，被排除在美洲杯大名单之外，东道主的任务变得更加困难。

库蒂尼奥被认为是在内马尔缺阵期间必须站出来的球员之一，他在周日的比赛中进球，同时也助攻蒂亚戈·席尔瓦在巴西7-0大胜洪都拉斯的比赛中攻入一球。

库蒂尼奥在那场胜利以及战胜卡塔尔的比赛中表现出色，赢得了蒂亚戈·席尔瓦的赞扬。这位巴黎圣日尔曼后卫称这名前锋是“球场上最好的球员”，并相信他已经找回了快乐。