库蒂尼奥：我对利物浦的腾飞不意外 但我不会回头

这位27岁的球员很高兴看到他的老东家在英超联赛中表现出色，但他并不后悔自己加盟巴萨的决定。

菲利普·库蒂尼奥说他对利物浦本赛季的“飞黄腾达”并不感到惊讶，但他坚持说他并不后悔离开安菲尔德。

当这名巴西国脚于2018年1月离开利物浦加盟巴塞罗那时，人们曾预计利物浦将很难找到他的替代者。

但是这名27岁的球员在巴萨的首发位置上遇到了困难，随后他被租借到拜仁慕尼黑，并有望在赛季结束时获得了一份永久合同。

其他球队

与此同时，尤尔根·克洛普的球队在2019年赢得了欧洲冠军联赛的冠军，现在这支遥遥领先的球队正在接近30年来的首个英超联赛冠军。

库蒂尼奥很高兴看到他的前队友们如此激动人心的状态，但是他说他没有想过如果他留下来会发生什么。

“利物浦正在腾飞，这并不让我感到惊讶。”他告诉《体育画报》：“我们已经在去年看到他们赢得了欧洲冠军联赛，但是我对他们出色的阵容和教练并不感到惊讶。”

“我为他们感到高兴，因为我在那里有很多朋友，以前的队友，所以我为他们感到高兴，但仅此而已。”

“我不回头。我选择了另一条道路，现在我又踏上了另一段旅程，就像其他人一样。我和他们一样，完全专注于实现我的梦想。我对自己过去的所做到的很满意，现在我只能向前看了。”

拜仁目前在德甲排名第一，他们正在为本月晚些时候与切尔西的欧冠16强比赛做准备。他们还将在德国杯八强对阵沙尔克，而库蒂尼奥相信他们可以赢得本赛季的三冠王。

“当然，我们相信我们可以赢得一切。我们为此付出了巨大的努力。”他补充道：“就像你努力工作以求成功一样，我们也一样努力工作。毕竟这是世界上最好的球队，欧洲冠军联赛是非常艰苦的，但是如果你努力，那么任何事情都可能发生。”