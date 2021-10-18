库蒂尼奥：在巴萨的挣扎给我留下一个伤疤 但这让我变得更强大

这名南美球员从利物浦转会到诺坎普后，发现这里的日子过得很艰难，但他声称这段经历让他变得更强大

库蒂尼奥承认，他在巴塞罗那的挣扎给他留下了“伤疤”，但巴西人在结束了最近11个月在俱乐部的进球荒后，声称这些经历让他变得“更强大”。

这位巴西球员在2018年1月从利物浦转会到巴萨，当时人们都对他寄予了厚望。

但这次转会很快变成了一场噩梦，这位29岁的组织核心目前正努力从长期膝伤中恢复过来，此前他因此不得不接受手术。

在巴萨3-1击败瓦伦西亚的比赛中，库蒂尼奥打入自己自2020年11月29日以来的首个俱乐部进球，赛后他告诉俱乐部电视台：“我们都知道我经历了什么，但我感觉很好。”

“在这么长时间之后再次进球的感觉非常好。此外，球队也赢了。”

“在经历了这一切之后，我比以往任何时候都更渴望成功。这是非常困难的，现在它只是一个伤疤，这个伤疤让我更坚强。我想成功，尽我所能成为最好的自己。”

“我真的很想进球。我已经因伤缺阵了几个月，我对自己所做的工作很满意。”

“这仅仅是个开始，我对胜利感到非常高兴，这是我们应得的。”

在对阵瓦伦西亚的比赛中，库蒂尼奥第85分钟的进球是他为巴塞罗那出场97次的第25粒进球。

现在还不知道他还会为巴萨进多少球，他在球队的未来仍然是未知数。

今夏，巴萨曾希望将库蒂尼奥出售以削减薪水支出，但是没有球队想要承担这笔巨额的费用。

库蒂尼奥的合同将在2023年到期，但如果他想要继续留队，他仍有很多东西要证明，特别是现在梅西已经离开了球队，巴萨迫切需要从其他地方获得创造力。