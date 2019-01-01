库蒂尼奥发威送拜仁大胜 队友点赞建议买断

在昨晚6-1大胜不莱梅的主场比赛中，库蒂尼奥贡献三球两助，技惊四座。

2018年离开利物浦加盟巴萨之后，库蒂尼奥就始终难以找回自己的最佳状态。今年夏天，拜仁在转会窗即将关闭前，将他租借到了安联球场。

事实证明，南部之星的选择是完全正确的。虽然上一轮联赛他们1-2不敌领头羊门兴，但本轮对阵云达不莱梅，库蒂尼奥独造五球，自己上演帽子戏法的同时，还助攻莱万和穆勒取得进球，最终帮助球队取得了一场酣畅淋漓的胜利。

虽然目前仍是租借之身，但库蒂尼奥在安联球场的队友已经迫不及待和他成为长期的合作伙伴了。

拜仁后卫阿拉巴在赛后接受采访时说道：“如果你看了今天的比赛，你就会知道我们必须买断他不是吗？”

实际上这份租借合同是允许拜仁在明年夏天买断巴西中场的，不过激活条款的费用将高达1.2亿欧冠。

除了阿拉巴，拜仁的正印中锋莱万也十分享受与库蒂尼奥的配合。

波兰射手说道：“他今天的表现实在是太杰出了。”

“我们需要这样的球员。我真的很高兴他证明了我们可以做到什么样的事。”

值得一提的是，上一次有巴西球员身披拜仁战袍上演帽子戏法，还要追溯到2003年的队史传奇射手埃尔伯。

作为卫冕冠军，拜仁目前仅排在德甲积分榜第四。前主帅科瓦奇在本月初下课，由助教弗里克暂时负责球队。

记者就是否愿意弗里克继续留任询问了阿拉巴的看法，奥地利国脚给出的答案是肯定的。

阿拉巴继续说道：“我们现在都感到很舒服，在我们的比赛中，他的足球哲学得到了很好地体现。“

不过拜仁体育主管萨利哈米季奇强调，虽然他们很愿意听取球员的建议，但最终的主帅人选还将由俱乐部管理层来决定。

萨利说道：“是的，球员们可以提出要求，但最后，我们（管理层）必须要做出决定。”