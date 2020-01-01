库蒂尼奥去阿森纳？枪迷最好别抱太大希望

枪手已经和这名巴西国脚联系在一起，他被巴萨认为是多余的。

在从巴塞罗那租借到拜仁慕尼黑之前，库蒂尼奥整个夏天都与阿森纳联系在一起。

现在，甚至在英超联赛恢复的日期还没有确定之前，这位巴西中场再次成为枪手在2020-21赛季前的潜在转会目标。

谈到库蒂尼奥时，鲁梅尼格对德国《明镜周刊》表示：“延迟合同的选项已经到期，我们还没有激活它。”

其他球队

“我们会为下赛季计划我们的阵容，我们会看看他是否还能继续为我们效力。”

所以这个夏天的另一个转会对于这位中场核心来说是可能的，阿森纳现在是最有可能签下他的球队之一。

当你考虑库蒂尼奥的经纪人是谁时，这是一个很容易建立的联系。

霍拉布钦——一个自认是阿森纳球迷的人——现在是俱乐部里一个非常有影响力的人物。他与阿森纳的桑列伊和体育总监埃杜有着密切的工作关系，经常在比赛日出现在酋长球场的董事包厢里。

在去年夏天的转会窗口期间，阿森纳签下了霍布拉钦旗下的球员大卫·路易斯。这位伊朗出生的商人还监督了今年1月将塞德里克·苏亚雷斯带到北伦敦的交易。

所以现在看到库蒂尼奥的名字再次和阿森纳的名字一起被提及也就不足为奇了，尽管在4月份接受天空体育采访时，霍拉布钦曾表示他不会把他的客户推向俱乐部。

“我是阿森纳的球迷，这不是什么秘密。”他说：“我对球员的去向没有任何偏好。我不会强迫一个人去某个俱乐部。一切皆有可能。在英格兰的欧冠比赛后，我们聊了很久。”

“他一直很享受在英超踢球，也很喜欢在英超踢球，他很可能会回来踢球。”

虽然库蒂尼奥可能渴望回到英格兰，但是任何潜在的交易都将使那些可能感兴趣的俱乐部非常困难。

阿森纳球迷信托基金的分析显示，在截至2020年5月的财年中，俱乐部将亏损1900万英镑。在疫情暴发之前，阿森纳的利润只有400万英镑。

这一切都直接影响到俱乐部在今夏转会市场上的能力。在此之前，阿森纳希望至少引进一名中后卫搭档即将到来的萨利巴，同时也希望引进一名强壮的B2B中场球员和一名右后卫。

签下一名核心球员并不是首要任务，尽管对于阿尔特塔来说，拥有库蒂尼奥这样的球员显然是一个有吸引力的选择。

巴塞罗那希望得到1亿英镑，这个数字远远超出了阿森纳的能力范围。

即使这两家俱乐部达成了涉及奥巴梅扬的某种交换协议，库蒂尼奥的24万英镑周薪对枪手来说几乎是不可承担的。

所以枪迷们在今夏转会窗口开启前的任何期望都必须是现实的。俱乐部希望在可能的地方做一些生意，但不要指望像库蒂尼奥这样的球员能在目前的金融环境下重磅转会。