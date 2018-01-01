库尔图瓦：C罗无法替代 但队友应站出负担进球

这名门将表示，在葡萄牙人离开后他的位置不可能取代，但呼吁其他球员站出来。

皇马门将库尔图瓦承认，前球星C罗在俱乐部是“无法替代的”，但在葡萄牙人离开后，他要求队友们接过进球的接力棒。

这名33岁的球员在皇马效力了一段漫长而辉煌的职业生涯后，于今年7月离开皇马，加盟尤文图斯。

虽然欧冠卫冕冠军们随后都在没有C罗的情况下苦苦挣扎，前西班牙主教练洛佩特吉在接任法国人的几个月后就被解雇了，但自从索拉里掌舵以来，他们已经稳定了下来。

在周六的世俱杯决赛中，这位前学院教练带领皇马以4:1击败阿尔·艾因，拿下了他执教时期的第一个奖杯。

前切尔西门将库尔图瓦在接受记者采访时表示，他相信未来的进球重担将由其他前锋球员来承担。

本泽马本赛季到目前为止已经打进了11粒进球，威尔士人贝尔克服了重重困难，落后队友一球，打进了10球。

“C罗是不可替代的，你不能忘记他所做的一切。”库尔图瓦说。

“但他已经不在这里了，所以是时候让其他球员，像贝尔在世俱杯半决赛中那样，去踢球进罗纳尔多曾经进过的球了。”

“如果我们能做到这一点，就没事了。”

马德里战胜了艾因，确保了他们连续第三次获得俱乐部世界杯冠军，也意味着杯赛奖杯将连续第五年留在西班牙。

白衣军团此前在2016年和2017年分别击败了日本的鹿岛鹿角队和巴西的格雷米奥队。

他们还在2014年击败了阿根廷的圣洛伦佐队，而他们的竞争对手巴塞罗那则在2015年与河床队的比赛中大获全胜。

索拉里的球队目前在西甲上排名第四，落后加泰罗尼亚俱乐部8分，尽管他们还有一场比赛要打。

但他们要等到2019年才会再次回到联赛之中，届时他们将于1月3日客场挑战比利亚雷亚尔。