库尔图瓦遭遇危机 皇马门将职业生涯最差状态

这位比利时人在2018年世界杯上赢得了金手套，但他在伯纳乌的日子并不令人印象深刻。

上周纳瓦斯离开皇马加盟巴黎圣日耳曼后，皇家马德里的一号球衣空缺，所以库尔图瓦继续穿13号门或许是合适的。

在库尔图瓦的一线队俱乐部生涯中，他从未身披1号球衣——相反，他更愿意坚持他在2011年马德里竞技那个迷信的不幸数字。

现在已经是他在老东家死敌效力的第二个赛季了，这位比利时人仍然没有拿到冠军，这标志着他现在的位置越来越不稳定。

在过去的11场西甲比赛中，库尔图瓦都有丢球，这是他在联赛中最长一次连续丢球记录——在这段时间里，他已经丢了16个球。

在皇马最近与比利亚雷亚尔的比赛中，这位27岁的球员在这场2比2战平的比赛中对手的两粒进球都有责任，他只是扑出起初的一些射门，但很快就破门。

这是球迷们在伯纳乌开始期待的一场比赛，俱乐部的忠实球迷很快对这位回到马德里的球员失去了耐心，而他当时可以说是世界上最好的门将。

作为比利时在2018年俄罗斯世界杯上的一员，库尔图瓦创下27次扑救和3场零失球的纪录。毫无疑问，他最终获得了金手套奖。

他在切尔西度过了4个稳定的赛季，并在2016-17赛季赢得了英超联赛的金手套，之后他不可避免地回到了马德里，并在2018年8月与皇马签订了一份为期6年的合同。

起初，库尔图瓦还在努力竞争纳瓦斯的首发位置，且最后获得了作为皇马第一门将的位置，但他的一些不稳定的表现并没有真正巩固他的位置，甚至不受欢迎地被嘲讽为“比利时乔·哈特”。

尽管上赛季俱乐部陷入危机，但目前为止他在伯纳乌的数据还是令人担忧。

在他为皇马出场的30场比赛中，他已经丢了40个球，仅保持了8场零失球，他的扑救成功率只有65%，而他在切尔西和马竞的扑救成功率分别为70%和72%。

在上个赛季的所有比赛中，库尔图瓦场均失球1.37个，这与他在防守更强的迭戈·西蒙尼手下踢球时0.81个相去甚远。

尽管在齐达内的球队里，他的每一场比赛都不得不做出稍微多一点的扑救，但是他在攻防之间的表现并没有有多少信心，上赛季他的教练并不害怕把事情搞混。

齐达内在三月份对阵塞尔塔赛后说：“纳瓦斯——我喜欢他，但我也喜欢库尔图瓦。”

“库尔图瓦已经证明了他是一名伟大的门将，但我也想让纳瓦斯感到自己很重要。皇马需要两名、三名、四名伟大的门将。所以教练总是有这类问题。”

“你不能只用一个出色的门将来参加四、五、六项赛事。”

尽管纳瓦斯已经离开皇马，但库尔图瓦面临着来自阿方斯-阿雷奥拉新的竞争——一名不满足于做替补的球员，在法国主帅迪迪埃-德尚的建议下来到马德里，他必须上场踢球。

德尚最近说:“如果我遇到问题，我们会及时发现的。”

“如果门将有上场时间总是好的。现在情况有点复杂了，如果他不参加任何比赛，这将会成为一个问题，但是我们将会在10月的下次集训中看看这一点。”

这名26岁的球员之前在西班牙的比利亚雷亚尔给人留下了深刻的印象，他比布冯更有可能成为PSG上赛季的一号门将，以证明了他并不仅仅是一位第二门将。

在被齐达内租借到皇马后，阿雷奥拉重回西甲，准备在库尔图瓦表现持续挣扎的时候取而代之，这位比利时人在季前赛大胆发表关于首发位置属于他的言论非常失败。

库尔图瓦那时曾说：“我认为现在谁是首发已经很清楚了，我感觉比以往任何时候都更强大，”

“我训练刻苦，身体健康。去年夏天结束时，我体内脂肪的比例是8.8%，夏天结束后，我恢复到了8.1%。我感觉很好，我希望继续这样下去。”

虽然库尔图瓦已经减掉了一些肥肉，但他必须开始纠正自己的错误，否则这位2018年最佳门将可能很快就会发现自己被困在板凳席上，陷入严重的危机。