库尔图瓦：贝尔应该用西语接受采访 他说得很好

这位皇马门将希望看到他在伯纳乌的队友能够证明他已经学会了一门外语，从而让那些批评他的人闭嘴。

库托图瓦向他的皇马队友加雷斯·贝尔发出挑战，要求贝尔用西班牙语接受采访，并让那些继续质疑他对皇马承诺的人保持沉默。

他不愿意在公共场合说第二语言，这让那些迫切将威尔士国脚和他在伯纳乌的经历一笔勾去的人更加愤怒。

在西班牙的这段时间里，贝尔收获了不少奖杯，其中包括四次欧洲冠军联赛的冠军，但他在场上和场下的表现都饱受批评。

连续不断的的伤病并没有给他的事业带来多少好处，而他对高尔夫的热爱以及明显不愿完全融入皇马的态度，让他被一些人边缘化了。

库尔图瓦是那些用“高尔夫球手”言论煽风点火的人之一，但比利时人声称是贝尔的亲密伙伴。

这位前切尔西门将很乐意和这位前托特纳姆边锋说英语，但也可以用西班牙语和这位30岁的球员交谈。

他现在正在寻找一个方式让贝尔向世界展示他已经完全接受了一种新的文化，为威尔士人能够在马德里“非常完美地”接受当地人的采访。

库尔图瓦说:“我和年轻球员相处得最好，比如费尔德·布拉辛，之前还有塞尔吉奥·雷吉隆……我有卡塞米罗在我身边，我一直和他聊很多，还有伊斯科和阿扎尔……他们是我花最多时间在一起的人。”

“最后，我是一个容易相处的人。我会说四种语言(英语、荷兰语、法语和西班牙语)，我在学校一直学习德语，所以我会说一点。而且，有这么多的巴西队友，我正在学习一点葡萄牙语。”

“尽管加雷思的西班牙语比人们想象的要好，但我还是喜欢跟他学英语。他能很好地用西班牙语接受采访。我经常和他聊天，我也很喜欢高尔夫球。”

“加雷思为了赢得比赛什么都会去做。”

“他们用同样的东西攻击他：高尔夫、语言……我想看到他走出来，接受西班牙语的采访，因为他在更衣室里和很多队友都说得很好，他理解得也很好。”

“但这是他的风格，如果他更喜欢说英语，那只是为了阻止人们说这些(关于他的西班牙语)，他们可以看到他很投入。”

在2019- 2020赛季，贝尔经历了另一场伤病，在13次出场中仅打入两球。