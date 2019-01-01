库尔图瓦：纳瓦斯走了 皇马门将的争论也淡了

这位比利时门将坚称他和他的前队友之间没有任何问题。

库尔图瓦坚称他和纳瓦斯之间的关系没有任何内部压力，尽管他承认在纳瓦斯转会到巴黎圣日耳曼后，人们对皇马门将的关注少了很多。

纳瓦斯在9月份转会到巴黎圣日耳曼，阿方斯·阿雷奥拉则被租借去到了马德里。

上个赛季，库尔图瓦和纳瓦斯在马德里争夺一号门将的位置，媒体和球迷们经常争论谁应该被任命为一号门将。

现在，这些争论已经得到了解决，法国门将阿雷奥拉成为了库尔图瓦的替补，但是这位前切尔西门将声明他和纳瓦斯之间没有任何问题。

“到头来，这就像生活一样。有些人关系更好，话也更多。”

“他是我们的合作伙伴，试图给予我们两个人的帮助有很多。事实是那已不再帮助我了。”

“我认为更多的是，我们不再有外界的争论，因为我们曾经是两名守门员，我们在比赛中训练得很好，现在有了阿雷奥拉，他也是一名伟大的守门员。”

“而对我的要求，日复一日，没有改变。但外界的争论似乎较少。”

皇家马德里目前在西甲联赛中排名第二，以两分的劣势落后领头羊巴塞罗那。

前白衣军团前锋费尔南多·莫伦特斯相信他的老东家将夺回联赛冠军，自从2016-17赛季以来，他们就再也没有捧起过奖杯。

但他也警告说，巴塞罗那超级巨星梅西很可能在冠军争夺战中拥有决定性的发言权。

莫伦特斯告诉记者:“我的心告诉我，皇马将赢得西甲冠军。”

“这取决于梅西。当克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在这里的时候，一切都很接近。”

“这两支球队的水平都很高。赛季将于明年2月正式开始。”

“从那里，你可以看到球队有多好。准备更充分的人将获得冠军。”