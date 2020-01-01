库尔图瓦：皇马需要阿扎尔 不能再伯纳乌踢球没关系

在西甲联赛回归之前，皇马门将给出了队友阿扎尔的最新情况。

皇家马德里门将库尔图瓦表示，俱乐部需要阿扎尔的帮助以应对意甲冠军争夺战。

由于伤病和健康问题，以1亿欧元的价格从切尔西转会到马德里的阿扎尔，目前只为皇马出场15次。

这名29岁的攻击手在本赛季的西甲联赛开赛之前遭遇了腿筋问题，而后又遇到了腓骨骨裂，不过由于新型冠状病毒疫情导致的禁赛，他已经接近完全恢复并回归赛场。

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目前西甲联赛还剩下11轮，皇马在积分榜上落后领头羊巴塞罗纳2分，根据最新的赛程安排，他们将会在主场对阵埃瓦尔。

比利时球星库尔图瓦告诉Movistar:“阿扎尔在训练中表现得很棒，他的速度令人惊讶，但我们必须一步步来。”

“我们不能指望他在没有比赛的情况下恢复到最佳状态。不过我认为他现在的状态不错，我们需要他来为最后阶段争夺西甲冠军而战。”

在今年3月因新型冠状病毒疫情危机导致联赛暂停之前，皇马在过去四场西甲比赛中只赢了一场。

在三月份，齐达内率领皇马以2:0击败了巴萨，但他们却输给了皇家贝蒂斯和莱万特，同时在主场被维戈塞尔塔逼平。

“我们已经等不及要联赛重启了，并开始为胜利而战。”库尔图瓦表示。

“没有球迷会很不一样。”库尔图瓦补充道。“拥有球迷是一种很棒的氛围，即使你是在客场比赛。这些会让你肾上腺素激增，也会激励我做出更多的扑救。不过即使没有球迷的支持，我仍然会很有动力。”

皇家马德里不仅将在空场的条件下踢比赛，而且因伯纳乌球场正在进行翻修，西班牙豪门将会使用青年队的主场进行比赛。

“我不认为这会对我们产生什么不利，能在一位以皇马历史最佳、俱乐部传奇人物命名的球场踢球将是一种荣誉。”

“对于俱乐部的历史来说，在那里赢得联赛冠军将是非常美好的。我们在那里的训练进行得很顺利，我看我们在那里比赛没有任何问题。”

此前马竞门将奥布拉克曾表示库尔图瓦也是萨拉莫奖的争夺者之一，这些前任马竞门将则表示自己确实想拿到这一奖项。

“能拿到这些荣誉始终是让人开心的，我在马竞曾两次拿到过萨莫拉奖，我也希望能够在皇马复制这一点，不过我也知道这一奖项只有在团队取得成功的情况下才有可能达成。”