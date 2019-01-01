库尔图瓦欣喜若狂：阿扎尔会让皇马焕然一新

比利时门将库尔图瓦相信他的国家队队友阿扎尔的加盟会让下赛季的皇马有所不同。

库尔图瓦表示，埃登·阿扎尔将在皇马发挥重要作用，并帮助西甲豪门在下个赛季获得许多冠军。

阿扎尔于上周五从英超球队切尔西转会皇马，合同为期五年。据报道，如果加上附加条款，阿扎尔的转会费可能升至1.4亿欧元(合1.24亿英镑/ 1.46亿美元)。

这位比利时国脚前锋在切尔西期间赢得了两次英超冠军和两次的欧罗巴联赛冠军，在库尔图瓦于2018-19年离开切尔西前往马德里之前，两人曾并肩作战。

库尔图瓦在马德里的第一个赛季在西甲联赛中排名第三，他期待着在伯纳乌的比赛能有大的收获。

“如果他能说一点西班牙语，那就更好了。”库尔图瓦说：“我们能在一起真是太好了。他是我的朋友，我和他以及他的家人相处得很好。对皇家马德里来说，这将是美妙的。我认为(阿扎尔)会带来改变，我希望下赛季我们能赢得很多冠军。”

但是这位门将并不是唯一一个为这位边锋转会到西班牙豪门而感到高兴的比利时队友。

那不勒斯前锋德赖斯·默滕斯也赞扬了阿扎尔转会黄金马德里后的决定，称这对这位28岁的球员来说是“向前迈出的好一步”。

“我为他感到高兴，这是一个很好的进步。”默滕斯在对哈萨克斯坦的比赛中进球，他在赛后说：“他已经是世界上最好的球员之一，现在他必须利用这个的机会成为最好的。”

阿扎尔本赛季带领切尔西夺得欧联杯冠军，他是齐达内率领的皇马在2019- 2020赛季前的第四位新援。

他跟随埃德尔·米利唐、卢卡·约维奇和罗德里戈来到了西班牙首都俱乐部，据报道皇家马德里也盯上了里昂的后卫费兰·门迪、曼联球星保罗·博格巴和巴黎圣日耳曼的内马尔。