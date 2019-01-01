库尔图瓦：本泽马那么棒 皇马不用买新前锋

在白衣军团在西甲连续两场0-0战平之后，这位比利时门将坚持认为球队没有必要签下一名新的前锋。

库尔图瓦认为，皇家马德里不需要在一月份引进一名新的前锋，他指出卡里姆·本泽马本赛季已经进了很多球。

本泽马本赛季作为皇家马德里的首选中锋，在所有比赛中出场23次，攻入16球。

库尔图瓦坚持认为法国人完全有能力独自带领球队前进，并且认为当转会市场重新开放时，皇家马德里不需要引进任何额外的进攻力量。

当被问及皇马是否还需要替换2018年离开伯纳乌加盟尤文图斯的克里斯蒂亚诺·罗纳尔多时，库尔图瓦告诉记者：“如果你谈论一个一年进40-50球的人，你会想念他。”

“但是他一年半前就离开了，我们也有可以进球的球员。坏运气和好门将，现在每次都这样。我不知道为什么球不想进门，但我相信我的队友可以在任何时候进球。”

“卡里姆很出色，他已经进了很多球。我不认为签约是必要的，我完全信任球队。”

库尔图瓦补充道他的同胞埃登·阿扎尔正在积极康复中。

“他是世界上最好的球员之一，你会想念他，尽管其他人踢得很好。他很难过他不能帮助球队，他本想在梅斯塔利亚或者国家德比上场。我希望他能在对赫塔菲的比赛中上场。时间会解决问题的，你不必冒险。”

库尔图瓦承认，在最近的一次错失胜利后，他的嘴里有一股“坏味道”，但他对他的对手乌奈·西蒙表示了赞赏，后者在比赛中表现出色。

“这给我们留下了坏味道，因为我们（对阵毕尔巴鄂前）踢了两场非常激烈的比赛。”他说：“我们一开始很难进入比赛，然后我们运气不佳。”

“我们三次击中门框，门将也值得表扬。毕尔巴鄂试图挫败你，裁判跟随着他们的比赛节奏。他们丢了两分，但我们必须继续前进。”

库尔图瓦总结道：“我们已经很好地结束了2019年的西甲联赛。在主场，我们在一些球队面前丢了一些分，你失望地离开，但总的来说我们只输了一场比赛，现在我们必须继续前进。”