库尔图瓦：即使赛季取消 巴萨也不应获得联赛冠军

这位皇马门将认为皇马是比巴萨更好的球队，即使赛季取消，他们也不应该获得联赛冠军。

库尔图瓦表示，如果本赛季最终被取消，巴塞罗那不应该获得西甲冠军，因为皇马证明了他们是更好的球队。

在27场比赛后，巴塞罗那以两分的优势领先于他们的对手，位居西甲积分榜首位，但由于新型冠状病毒疫情的爆发，目前比赛是否会恢复还没有被最终确定。

当西班牙、英格兰、意大利和德国的联赛都在探索重新开始比赛的方法时，比利时、荷兰和法国都因为新型冠状病毒疫情而决定提前结束2019-20赛季。

其他球队

皇家马德里队门将库尔图瓦希望西甲联赛能尽快重新开始，但他认为即使无法回复，官方也不应该宣布巴萨拿到冠军，因为冠军争夺实际上非常激烈。

“我当然想踢完这个赛季。我们落后巴塞罗那2分，所以我们仍然有可能获得联赛冠军。所以如果这个赛季被取消了，那将是很不幸的。”这位比利时国脚在他的YouTube频道上说。

“例如，在法国有两支球队被降级，而实际上他们是有可能在赛季末实现自我救赎的。在荷兰，没有哪支球队获得了冠军，自然也没有哪支球队会晋级或降级。这对那些次级联赛的球员来说是非常不幸的，他们不能如愿晋级。”

“所以如果他们今天早上决定取消剩余的比赛，而巴塞罗那获得了冠军，我也不会认为这是完全正确的。巴萨的教练也不会认为这是合乎逻辑的。”

“他们本赛季和我们的直接对决中，只拿到了一胜一平的战绩，所以我们向他们展示了我们是更好的球队，但我们仍然落后两分，所以我不太同意，如果赛季取消，直接把冠军颁发给巴塞罗纳。”

“在英格兰，如果利物浦夺冠，我可以理解，毕竟他们领先了第二名很多分，只需要两场胜利就能确保联赛冠军，我能理解这一点。很显然，西甲并不是这样。”

“我想踢完这个赛季。欧战是基于本赛季的比赛，西甲还剩下十一轮，现在确定冠军为时过早。如果必须在没有完成赛季的情况下选择冠军，那么没有冠军是更好的选择。”

本周，西班牙政府允许各俱乐部在球员接受新型冠状病毒检测后恢复训练。库尔图瓦还不确定他什么时候能回到训练场，但是他希望能在周三进行测试。

这位27岁的球员表示:“看起来我们将在周三接受测试——严格来说，在他们正式通知我能来之前，一切还不能完全确定。”

“唯一可以肯定的是，我们将在周三进行新型冠状病毒检测，看看我的是否被感染了。理论上，下周我们可以恢复单独训练，不过这并不意味着恢复常规训练，这取决于俱乐部和政府的决定。”

“恐惧不是一个很确切的词，我仍然会去探望我的孩子。如果我没有被感染，我可以做的就是不被感染或者去感染其他人。有的年轻人和身体健康的人都被感染了，所以大家都很担忧。”