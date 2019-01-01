库利巴利：首回合拿波里搞砸了 回到主场要逆转枪手

卡利杜·库利巴利声称那不勒斯球员对上周输给阿森纳的表现感到“愤怒”，但他坚持认为他们可以从欧联杯四分之一决赛晋级。

阿森纳一周前在酋长球场的第一回合比赛中击败意甲对手那不勒斯，带着2比0的优势来到意大利。

到目前为止，乌奈·埃梅里的球队已经输掉了本赛季欧联杯客场淘汰赛的两场比赛，先是输给了鲍里索夫和雷恩，然后在主场逆转对手。

库利巴利认为那不勒斯可以改进他们之前的表现，确保半决赛对阵瓦伦西亚或比利亚雷亚尔。

“我们对伦敦的表现感到愤怒，”他在那不勒斯的官方网站上说：“我们知道我们搞砸了，我们知道我们没有展现出我们真正的品质。我们想在第二回合中做到这一点。在我们能力的巅峰，如果我们能尽我们所能踢球，我们仍然有机会晋级。比赛仍然是开放的。我们需要积极进取，给阿森纳施加压力。我们将在星期四准备好。”

中场球员何塞·卡列洪透露，那不勒斯球员在第一回合比赛后举行了一次会议，和库利巴利一样，他们仍然认为俱乐部能够晋级四强。

他说：“我们将竭尽全力度过难关。第一回合比赛结束后，我们聚在一起，互相交谈。我们畅所欲言。我们有一个坚固而团结的更衣室，这是我们多年来所展示的。我们很乐观。我们在第一回合就采取了错误的方法。在伦敦的比赛后有一种失望的感觉。但现在我们有机会扭转局面，以出色的表现进入半决赛。”