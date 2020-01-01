库利巴利身价缩水 大巴黎欲出手夺曼联意中人

巴黎圣日耳曼准备向那不勒斯中后卫卡里杜·库利巴利开出一份巨额合同，就在几天前，有报道称曼联已经同意签下他。

库利巴利是世界上最强壮的后卫之一，他经常与离开那不勒斯有联系。考虑到这支意大利球队下赛季很有可能错过欧洲冠军联赛，谣言就会越来越多。

这名塞内加尔国脚已经在曼联的雷达上出现了好几年了，而在周二的时候，当一名意大利记者声称转会到老特拉福德已经基本完成时，他们之间的联系达到了顶点。

“那不勒斯将以7000-7500万欧元的价格把卡里杜·库利巴利卖给曼联。似乎一切都完成了。”法比奥·桑蒂尼告诉Il Processo：“当然，这样的交易只会在6月份完成，肯定不会在冬季转会窗口的1月份完成。”

然而，与他签约的竞争还没有结束，Foot Mercato透露，巴黎圣日耳曼愿意开出1200万欧元的薪水（略低于每周20万英镑），以吸引他前往王子公园。

据称，在库利巴利告诉他们他想离开后，那不勒斯已将要价从1亿欧元降至7500万欧元，巴黎圣日耳曼已准备好利用这一机会。

此前，库利巴利曾被与巴黎圣日耳曼联系在一起，但据说他对接受他们的提议犹豫不决。现在情况可能已经改变，他们相信他们可以说服他成为蒂亚戈·席尔瓦的继任者。

据说库利巴利“梦想”转会到老特拉福德，在那里他将被证明是队长哈利·马奎尔的可靠搭档。