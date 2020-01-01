库利巴利：梅尔滕斯是我们的伊瓜因 自豪能与他并肩作战
评论()
Getty Images
卡里杜·库利巴利形容他的队友德里斯·梅尔滕斯是“那不勒斯的伊瓜因”，在周六意大利杯半决赛中，这位比利时前锋成为了球队的头号射手。
在这场比赛中，蓝黑军团依靠前托特纳姆热刺球员克里斯蒂安·埃里克森的进球取得了领先，不过梅尔滕斯在上半场结束前4分钟扳平了比分，最终让比赛1:1战成了平局。
目前，比利时人总共为球队打进了122粒进球，领先于哈姆西克(121)、马拉多纳(115)、萨卢斯特罗(108)和卡瓦尼(104)。
“从加盟那不勒斯算起，我和梅尔滕斯相处了很长时间。”库利巴利告诉意大利天空体育。
“他开车会来我家来接我，把我带到沃尔图诺堡。我们在往返于那不勒斯和训练场之间的旅途中有很多欢声笑语。”
“在我加盟那不勒斯的第一赛季，他就告诉我不要放弃，他非常信任我。我看得出来，他成长在一个平静而幸福的家庭。我祝他一切顺利，因为这是他应得的。”
“他成长了很多，变成了一位真正的杀手。他是那不勒斯的伊瓜因，因为他知道如何去做每件事，他是一个真正重要的球员，我很自豪能和他一起踢球。”
伊瓜因在2013年至2016年间效力于那不勒斯，在146场比赛中打入91球，表现非常出众。不过阿根廷人随后加入了尤文图斯，并将在周三的意大利杯决赛中对阵他的前东家。
库利巴利在周六对阵国米的比赛中踢满了90分钟，这是他自2019年12月以来第二次出场。
一直有传闻称这位塞内加尔国脚将离开圣保罗球场，曼联和巴黎圣日耳曼都对他很感兴趣。
不过那不勒斯主席德劳伦蒂斯在接受《罗马体育报》时强调，自己不会以低于1亿欧元的价格出售这位28岁的球员。
“如果曼城、曼联或者巴黎圣日耳曼拿着1亿欧元出现在我面前，我会考虑这笔交易，如果他愿意的话，库利巴利可以离开。至于6000万，我甚至没有考虑过这样的数字。”