库利巴利：梅尔滕斯是我们的伊瓜因 自豪能与他并肩作战

这位塞内加尔国脚赞扬了在周末成为那不勒斯历史最佳射手的比利时人。

卡里杜·库利巴利形容他的队友德里斯·梅尔滕斯是“那不勒斯的伊瓜因”，在周六意大利杯半决赛中，这位比利时前锋成为了球队的头号射手。

在这场比赛中，蓝黑军团依靠前托特纳姆热刺球员克里斯蒂安·埃里克森的进球取得了领先，不过梅尔滕斯在上半场结束前4分钟扳平了比分，最终让比赛1:1战成了平局。

目前，比利时人总共为球队打进了122粒进球，领先于哈姆西克(121)、马拉多纳(115)、萨卢斯特罗(108)和卡瓦尼(104)。

其他球队

“从加盟那不勒斯算起，我和梅尔滕斯相处了很长时间。”库利巴利告诉意大利天空体育。

“他开车会来我家来接我，把我带到沃尔图诺堡。我们在往返于那不勒斯和训练场之间的旅途中有很多欢声笑语。”

“在我加盟那不勒斯的第一赛季，他就告诉我不要放弃，他非常信任我。我看得出来，他成长在一个平静而幸福的家庭。我祝他一切顺利，因为这是他应得的。”

“他成长了很多，变成了一位真正的杀手。他是那不勒斯的伊瓜因，因为他知道如何去做每件事，他是一个真正重要的球员，我很自豪能和他一起踢球。”

伊瓜因在2013年至2016年间效力于那不勒斯，在146场比赛中打入91球，表现非常出众。不过阿根廷人随后加入了尤文图斯，并将在周三的意大利杯决赛中对阵他的前东家。

库利巴利在周六对阵国米的比赛中踢满了90分钟，这是他自2019年12月以来第二次出场。

一直有传闻称这位塞内加尔国脚将离开圣保罗球场，曼联和巴黎圣日耳曼都对他很感兴趣。

不过那不勒斯主席德劳伦蒂斯在接受《罗马体育报》时强调，自己不会以低于1亿欧元的价格出售这位28岁的球员。

“如果曼城、曼联或者巴黎圣日耳曼拿着1亿欧元出现在我面前，我会考虑这笔交易，如果他愿意的话，库利巴利可以离开。至于6000万，我甚至没有考虑过这样的数字。”