库利巴利去巴萨？为什么这位“可怕的”那不勒斯球星可能在今夏离队

前罗马和国米主帅斯帕莱蒂在执掌那不勒斯后不到两个月就意识到库利巴利是真正特别的球员。

去年7月，这位意大利人告诉记者："我从未与如此优秀的人合作过，不仅是作为一名球员，也是作为一个人。”

因此，斯帕莱蒂开玩笑说要把自己拴在库利巴利身上，以确保这名中卫不会在2021-22赛季开始前离开那不勒斯，这一点并不令人惊讶。

当时，俱乐部主席奥雷利奥-德劳伦蒂斯似乎终于准备出售他最昂贵的球员。

这位电影制片人声称自己之前拒绝了1.2亿欧元的报价，因为库利巴利对那不勒斯非常重要。

然而，去年夏天从那不勒斯传出的声音是，德劳伦蒂斯准备在库利巴利仍然可以得到一个体面的转会费时进行交易。

毕竟，他才刚满30岁，而且他的合同还剩下两年。

然而，没有任何转会发生，这让斯帕莱蒂松了一口气。

当然，其他球员可能会在未能获得转会后生闷气，但库利巴利不是那种性格。

事实上，斯帕莱蒂很快就意识到，当库利巴利不顾一切地从国家队比赛中返回，及时参加球队与尤文图斯的关键意甲比赛时，这名后卫仍然百分之百地致力于那不勒斯的工作。

斯帕莱蒂在新闻发布会上透露："那不勒斯换了两次航班以加快归队，到了机场后，他直接来了训练场，甚至没有先在家里停留一下。”

"这实在是太了不起了！”

"在提出其他人可以效仿的实际例子方面，他非常出色。如果我们都有库利巴利的影子，生活就会变得更容易。"

当库利巴利在场上时，保持零封对那不勒斯来说当然容易得多。

本赛季，排名第三的那不勒斯在意甲联赛中只输了四次——其中三次是在他们库利巴利12月因伤缺阵时输的。

斯帕莱蒂的球队在库利巴利参加非洲国家杯期间表现得很好，但即使如此，他的缺席也让球队感受到了不同。

尽管被新冠疫情搞得焦头烂额，导致他错过了塞内加尔的头两场比赛，但库利巴利在球队的最后一场小组赛中无缝地回到了首发阵容中，并且从那时踢满了每一分钟，帮助他的国家第一次举起了奖杯。

库利巴利在对阵埃及的决赛中表现出色，甚至在点球大战中射入了首粒点球。

除了防住萨拉赫之外，他赢得球权的次数（15次）比场上任何其他球员都多，同时也有最多的触球（105次）和最多的成功传球（81次），完美地说明了为什么许多人认为他是世界上最全面的后卫，与利物浦的范迪克一样。

库利巴利也没有因为非洲杯而在回到俱乐部后表现下滑。

上周在诺坎普举行的欧联淘汰赛附加赛首回合比赛中，那不勒斯以1-1的比分逼平了巴塞罗那，库利巴利发挥出了他的最佳水平。

在比赛前，《每日体育报》声称巴萨再次对签下库里巴利感兴趣。

该报道的真实性可能会受到质疑，但毫无疑问，库利巴利的水平将让哈维的年轻球队受益匪浅。

斯帕莱蒂在赛后承认——巴萨之所以能够扳平比分，要归功于一个可疑的手球判罚——他已经用尽了形容塞内加尔队长的溢美之词，但还是在尝试做到。

"很可怕，"斯帕莱蒂在谈到库利巴利时说道。"我钦佩和赞扬库利巴利，现在让我吃惊的是他的冷静和他在后场表现出来的权威。”

"库利巴利总是做好准备，他有这种非凡的能力来控制比赛。所以，这就是为什么我会将他定义为可怕的人。"

事实上，即使是巴塞罗那的优秀前锋也不会期待在周五凌晨再次与库利巴利碰面。

当然，如果再有一次统治性的表现，转会的传闻只会更加激烈。

库利巴利本人在一定程度上缓解了那不勒斯日益紧张的局势，他承诺永远不会加入尤文图斯。

他在去年9月告诉记者Valter De Maggio："我不能背叛那不勒斯的球迷。”

然而，迪马济奥声称，库利巴利也承认，他可能被三家俱乐部的报价所打动，那就是瓜迪奥拉的曼城，还有皇家马德里和巴塞罗那。

那不勒斯并没有放弃说服他签署一份新合同的希望，最新的报道还表明，随着因西涅今夏的离开，库利巴利也将获得队长的袖标。

如果说服库利巴利留队失败了，那么当斯帕莱蒂再次开始威胁要把自己和这位那不勒斯"可怕的"中后卫绑在一起时，请不要感到惊讶。