库利巴利：加图索让球队恢复自信 我想回报给我帮助的人

自从这位AC米兰的传奇人物入主圣保罗后，那不勒斯的状态有所改善。

那不勒斯中后卫库利巴利讲述了在周六意大利杯半决赛中2:1战胜国际米兰后，教练加图索是如何给球员们增加自信的。

在今年2月的意大利杯半决赛首回合的比赛中，那不勒斯以1比0的比分客场击败了国际米兰，不过在第二回合的比赛中，埃里克森的破门帮助蓝黑军团很早就扳平了比分。

不过梅尔滕斯在中场休息前四分钟时帮助那不勒斯扳平比分，帮助球队在2017年3-1击败佛罗伦萨后，第一次进入意大利杯的决赛。

其他球队

在意甲停赛之前，那不勒斯在6场意甲比赛中取得了5胜1负的战绩，唯一的不足之处就是在主场被莱切击败。

这让那不勒斯重新看到了拿到下赛季欧冠资格的机会，在加图索成为主帅之前，他们一度处于积分榜中下游。

“我们知道这是一场非常困难的比赛，国米的到来让我们陷入困境，从第一个进球就可以看出来。”库利巴利告诉Rai Sports。

“我们的做出的回应很棒，打入了一粒漂亮的进球，我们很坚强，给对手施加了很大压力，最终赢得了决赛资格。在此之前，我们已经无法逆转翻盘有一段时间了。”

“加图索给了我们很多自信。我们曾失去了自尊，但他把它还给了我们。在战术上，他教给了我们很多，他教导我们如何去忍受。”

“在错失联赛冠军的头几个月里，我们有些无法忍受，并陷入了困境。而现在我们知道如何应对那样的压力，并且找到了克服困难的方法，我们正处于正确的轨道上，我们需要一定的连续性。”

库利巴利自从去年12月就因为肌肉受伤缺席了比赛，他坚持那不勒斯在面对尤文图斯时需要做得更多——尤文图斯在半决赛中凭借客场进球击败了AC米兰。

这位塞内加尔国脚也感谢那些帮助他恢复健康的人。

“我们以前所做的事情又回来了。还需要做一些工作，我们可以做得更好。”库利巴利继续说道。

“每个人都参与了进来，这很重要。我们想要为我们的球迷提供一些东西，我们必须为决赛做最好的准备。”

“之前我有六个月没有踢过球了，我很高兴在这段时间里给我提供帮助的朋友，他们和所有球迷在这个困难的时刻给我带来了莫大的支持，我也想要去回报他们。”