库伊特：滕哈赫是一名伟大的主帅 他配得上去曼联

前荷兰球星德克-库伊特表示，如果曼联聘请埃里克-滕哈赫，他们将得到"一位伟大的主帅"。

这位阿贾克斯主教练是曼联新帅热门，事实上，他在本月早些时候接受了俱乐部面试。

包括荷兰国家队主帅范加尔在内的一些人建议，在接受曼联邀请之前，滕哈赫应该三思而后行，而波切蒂诺、洛佩特吉和恩里克也被认为是曼联新帅的候选。

在接受够力足球独家采访时，曾为荷兰队出场104次并为利物浦在英超联赛中出场超过200次的库伊特，讨论了曼联和滕哈赫的传闻。

他说道："滕哈赫是一个伟大、经验丰富的教练。他已经在拜仁慕尼黑二队完成了成长，然后是乌德勒支，现在在阿贾克斯。”

"他是一位伟大的主教练，他在球场内外都有很大的进步。我知道有些人在怀疑他的英语水平，怀疑他在镜头前的表现，但你看到他作为一名主帅每周都在成长，我认为他可以在欧洲任何一支顶级球队做得很好。”

"他的战术，他对足球的思考方式都非常有趣，如果他能在顶级球队获得机会，那就太好了。”

库伊特还谈及阿贾克斯小将格雷文贝赫。这位19岁的中场球员在2021年的NXGN中获得第七名，他已被拜仁慕尼黑盯上，德甲巨人在本月早些时候提出了2500万欧元的报价。据信，曼联也在关注他，格雷文贝赫的合同将于2023年到期。

库伊特说道："我们在荷兰有这么多有才华的球员，格雷文贝赫绝对是其中之一。”

"他在阿贾克斯做得非常好。他有几场比赛没有上场，当时滕哈赫在选择其他中场球员，但他现在回来了，他绝对是荷兰足球的未来之星之一。”

"在荷兰，他们经常谈到他要去拜仁慕尼黑，这对他来说是一个很大的进步，但同时，我们也说，有时候在这里多呆一段时间，多踢几场比赛会更好。”

"有时候，球员离开得太快了，这些年，要想从荷甲到德甲或英超，或者欧洲的任何一支大球队，都不是太容易，因为顶级球队的水平太高了。”

"但对我来说，他是一个未来的明星，他有一切能力在未来几年成为一名伟大的球员。"

库伊特曾在2010年随荷兰队参加过世界杯决赛，四年后又成为在巴西获得第三名的荷兰队的一员，他有资格谈论目前的荷兰队，特别是其队长、利物浦球星范迪克。

库伊特说道："很高兴看到荷兰队现在的表现。在2014年世界杯之后，直到去年的欧洲杯才参与到大赛中，这很艰难。”

"但我们又回到了卡塔尔世界杯，有范加尔和一支伟大的球队。而且有一个像范迪克这样的队长，一个利物浦人，这真是太棒了，希望他能保持健康，因为他在球场内外都是如此重要的人物。"

他补充道："范迪克做得很好。当然，我关注利物浦的每场比赛，看到他像这样强势归来，真是令人印象深刻。”

"从如此艰难的伤病中复出是不容易的，我认为克洛普在赛季初让他每周只踢一次比赛是一个非常好的决定。你可以看到他正在成长。”

"然后当克洛普信任他每周踢两次时，他的水平就越来越高了。他现在正处于他的最佳状态。”