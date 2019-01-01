庆祝不尽兴 狼队主帅再质疑VAR

葡萄牙中场打进了一个精彩的进球，但是他们的主帅对视频技术的延迟感到不满。

狼队主教练努诺·埃斯皮里托·桑托表示，在球队1-1战平曼联后，视频助理裁判不能影响进球庆祝活动。

鲁本·内维斯在周一对的比赛中打进了一粒精彩的扳平比分的进球。这名中场球员打出了一个漂亮的弧线射门，击中了横梁下方，第10次在禁区外为狼队得分。

但是在进球后，VAR检查了狼队球员在射门前是否有越位，这使得比赛拖延了很长时间。

“我不想失去那一刻。”努诺在新闻发布会上说：“我不知道他们将如何解决这个问题，我给出了我的观点，但这是情感。你庆祝进球，这是一个多么美好的时刻，所以当你静静地站在那里等待进球时，不要把它从人们的心中带走，因为这是足球中最重要的时刻。”

“我本来希望(内维斯会进球)，没想到他会进球，因为他太棒了。他有踢球的技巧，他以前也进过这样的球，但他必须一遍又一遍地踢，因为这才是最重要的。”

主教练赞扬了球队在主场的表现。

“我为所有的表现感到骄傲，因为这是在这个竞争时刻最重要的，”他补充道：“这是一场充满感情的比赛，这是莫利纽所享受的，我们必须感谢他们(球迷)，因为当我们控制比赛并创造机会时，他们的气氛真的推动着我们，太棒了。让我们做我们该做的，发挥我们应有的能量，迎接挑战，为比赛而战。孩子们争抢每一个球，太棒了，我为他们感到骄傲。”