幸运是我 吉鲁为蓝军夺冠感到骄傲

法国前锋吉鲁在巴库为切尔西首开纪录，但他同时也对阿森纳的失利感到难过。

奥利维尔·吉鲁承认在对阵阿森纳的比赛中进球令人难受，但是他说他很自豪能和切尔西一起赢得欧罗巴联赛冠军。

这位法国国脚在切尔西4-1战胜枪手的比赛中为切尔西首开纪录，这是他本赛季在欧联杯的第11个进球。他还赢得了一个点球，并为阿扎尔的第二个进球送上助攻。

在上半场没有进球后，吉鲁的球队在下半场高效发挥，他们在终场哨声响起时轻松取胜。

“这是一个有趣的上半场，但没有进球，”这位32岁的球员告诉英国电信体育：“这是一场很好的决赛，我们在下半场表现得更好，更有效率。我很自豪，这支球队应该赢得一些东西。这对我来说很特别，我为这个俱乐部感到高兴。这是我两年来的第二个奖杯。”

尽管吉鲁对他目前所在的俱乐部的胜利感到高兴，但他承认自己为阿森纳感到难过。

这位法国人在阿森纳效力了五年半，然后在2018年1月被允许加盟伦敦的同城对手。

吉鲁似乎没有庆祝他的进球，他解释了为什么。

“这两家俱乐部改变了我的生活，他们给了我在英超踢球的机会。我不想面对阿森纳庆祝，但我很自豪能和切尔西一起赢得这个奖杯。”

随着奥巴梅扬和拉卡泽特的加盟，吉鲁离开了阿森纳。

他在今年的英超联赛中为进球和比赛时间而奋斗。他为切尔西出场27次，但只出场832分钟，攻入两球。

这位世界杯冠军已经抓住了他在欧罗巴联赛的机会，在14场比赛中打入11球，他相信他的回归表明了他的奉献精神。

“当你给我机会得到比赛的时间，我总是尽我最大的努力。这是我们的第二个目标，在排名前四后赢得欧罗巴联赛，所以我觉得很幸运。”