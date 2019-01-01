幸运星津琴科准备续约曼城

这位乌克兰球员在2018-19赛季在曼城超水平发挥，现在他希望延长他在俱乐部的时间。

津琴科在2018-19赛季的历史性三冠王中证明了自己是俱乐部的幸运符，他正在考虑与曼城签订一份新合同。

瓜迪奥拉的球队已经成为英国足球历史上第一支横扫国内荣誉的球队。

英超冠军、足总杯和卡拉宝杯冠军势如破竹——曼城拥有一支星光熠熠的球队，深刻而果决。

津琴科曾在2018年夏天与狼队传出绯闻，但现在他已成为曼城的重要一员。

这位乌克兰多面手在本杰明·门迪和法比安·德尔福缺阵的情况下出任左后卫，并且能够在强强对话中打出完美的表现，并且全部赢下了自己上场的22场比赛。

津琴科希望有机会获得更多的成功，他告诉Sport360：“这是一个很好的记录，我希望我是一个幸运星。希望下赛季还能继续保持。

“当然，我想在比赛中更进一步，我觉得我已经准备好了。这就是我来到这里的原因，这就是为什么我在这里，这就是我未来想要效力的地方。

“我真的很享受在这支队伍中度过的时光。成为这个俱乐部的一员非常高兴，所以希望我们能看到（合同）会有何进展。我希望我们能够变得更好，我希望自己是其中的一员。“

津琴科目前的合约包括12个月的续约条款，合同到2020年结束。

“这是一个令人难以置信的赛季。我说真的。”津琴科补充道。

“我甚至无法描述这一刻。没有人能再次完成这一壮举。

“我们的成绩令人难以置信，我们创造了历史，谁都无法抹去。

“但我也在这支球队看到了追求更多荣誉的渴望。这就是我们之所以是曼城。

“我们必须在未来的每场比赛中表现出色，展现我们的能力。

“我们希望成为（英国）最伟大的球队。这是目标，我们只需要提高自己。尤其是我，因为我知道自己会变得更好。

“老实说，我们还在学习，我认为我们可以做得更好。”