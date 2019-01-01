并非空穴来风 尤文计划球员加现金报价内马尔

内马尔的转会肥皂剧依旧在继续，与他传闻颇多的尤文正策划向巴黎圣日耳曼提出正式报价。

根据西班牙媒体《世界体育报》的最新报道，尤文图斯引进内马尔的传闻并非空穴来风，斑马军团体育总监法比奥·帕拉蒂奇正打算通过代理人皮尼·扎哈维向巴黎圣日耳曼提出一份涉及球员交换的正式报价。

该媒体表示，和巴萨库蒂尼奥、登贝莱、乌姆蒂蒂和拉基蒂奇等球员+现金的提议类似，尤文图斯也渴望用球员交换来得到这位在转会市场上引发肥皂剧的巴西头牌，为此他们愿意送出马图伊迪+迪巴拉+一笔现金，他们认为这样诚意十足的报价应该可以说服卡塔尔财团放人。

有趣的是，就在上周，RMC体育曾报道称重回巴黎圣日耳曼担任体育总监一职的莱昂纳多非常欣赏迪巴拉。不过对于旧将马图伊迪，他们可能就不那么兴趣十足了，够力足球法国站表示这位法国国脚更接近加盟另一家法甲劲旅——摩纳哥。

两天以前，莱昂纳多曾表示俱乐部并没有收到有关内马尔的具体报价，并强调自己的巴西同胞依旧是大巴黎的一员，和整个球队在一起。

回顾今夏的转会市场，尤文图斯可以说是万众瞩目的焦点，免费签下拉姆塞和拉比奥两位中场悍将后，还赢下了德里赫特争夺战。但很显然，在花费巨款签下荷兰国脚后，老妇人想要继续大手笔签人并不容易，新帅萨里也承认他们需要先处理队内的冗杂球员，尽管没有点名道姓，但鲁加尼、赫迪拉、马图伊迪以及迪巴拉等人，很显然都在清洗之列。

再看看内马尔的另一热门下家——巴萨，他们在签下格里兹曼的最近一段时间内表现得相当平静，并且有高层对媒体表示尽管这是一个敏感而热门的话题，但俱乐部没有针对内马尔的相关谈判。

除了这两家豪门，内马尔也有着其他选择，皇马、曼联以及拜仁等队也对他有着不同程度的兴趣，但这出肥皂剧的最终结果如何，我们只能等待，目前一切都还没确定。