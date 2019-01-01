并非不和 萨里：C罗生气是因为他的膝盖有问题

这名葡萄牙前锋看起来对被换下一点都不高兴，但是他的教练淡化了这件事。

尤文图斯主帅毛里齐奥·萨里说克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在对阵莫斯科火车头的比赛中被替换下场时的愤怒反应是因为他受了轻伤。

C·罗纳尔多周三在比赛的第82分钟被换下。这是这位葡萄牙国脚自2016年2月以来首次未能在欧冠比赛中打满90分钟，而且他的表现并不好。C·罗纳尔多在下场时显然很沮丧，在坐上替补席之前，他和萨里交换了意见。当时的比分仍然是1-1，但是由于替补队员道格拉斯·科斯塔在伤停补时阶段的进球，尤文最终获得了三分。

赛后萨里淡化了C·罗纳尔多的反应，坚称是膝盖的小问题。

“C·罗纳尔多很生气，因为他身体不太好，几天前他的膝盖有问题，他的内收肌很容易疲劳。”萨里说：“上半场结束时他很紧张。我担心他会伤到自己，我宁愿把他换下。”

让C·罗纳尔多更加沮丧的是，他错过了打破在欧冠面对最多俱乐部进球的机会，当时阿隆·拉姆齐在球门线上将他的任意球补射入网。

这是尤文图斯的第300粒欧冠入球，成为继皇家马德里、巴塞罗那、拜仁慕尼黑和曼联之后第五个实现这一壮举的俱乐部。

萨里承认他的球队远远不是最好的，但是他赞扬了球队的品格，因为他们最终赢得了胜利。

“这不是我们最好的表现之一。”萨里补充道：“虽然我们知道他们会这么踢这场比赛，但这是非常艰难的开始。上半场太开放了，下半场我们有太多的球员在防守线上。我们冒了太大的风险。但球队想要不惜一切代价取得胜利，并取得了胜利。”