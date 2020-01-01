并不好笑 穆里尼奥：秒变脸视频因错误原因走红

在战胜曼城的比赛中，一系列的判罚激怒了热刺主帅，但是他承认他可能做得太过火了，因为情绪控制了他。

若泽·穆里尼奥表示，德里·阿里在周日热刺2-0战胜曼城的比赛中被斯特林弄伤离场，他“很幸运”能够参加足总杯对阵南安普顿的比赛。他承认自己在比赛中的行为“因错误的原因”被疯传。

穆里尼奥确认阿里将在周三对阵南安普顿，确信这位英格兰国脚很幸运没有遭受严重的伤病。

“不，这并不像我们最初想的那么糟糕。”穆里尼奥告诉记者：“所以，他明天（周三）有机会上场，让我们拭目以待。”

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“这只是一个有点幸运或不太幸运的问题。你需要一点运气。德里·阿里非常幸运。”

“斯特林想伤害他吗？我不这么认为，我不相信他想要伤害阿里。所以，对于斯特林，我没有任何问题。”

“但这种意图并不作算。重要的是动作。这就是一张红牌。”

穆里尼奥在与曼城的比赛中特别活跃，一段动作的视频在社交媒体上疯传——视频显示他冲到第四官员面前，抱怨斯特林该被红牌罚下。

这位葡萄牙教练承认他的反应可能有些过火了，但是他解释说他的沮丧源于他认为是对价值的误用。

他说：“我以一种有趣的方式走红，但不是以一种好的方式，而是以一种有趣的方式。”

“我认为，现在它可以把屏幕摆在我们面前……我认为这对我们的情绪不好，因为我们看的和VAR看的完全一样，裁判看的不像我们看的那么清楚。”

“那是因为裁判在球场上，就像我前几天说的，时速200英里，对他们来说非常困难，有时他们看事情的方式和我们不一样。”

“在2004-05赛季，我记得我试图带着一个大屏幕去替补席，但我被规则所禁止，现在你可以了。”

“所以，我认为这对情绪不好。我的反应只是因为我能看到屏幕上的一切，所以我看了德里·阿里的情况，我看了点球，疑似的点球，我看了一切，所以我产生了情绪，但是好吧，我走红的原因是错误的。”