并不乐观 索尔斯克亚：拜利伤势不妙

科特迪瓦人在周四对热刺的比赛中再次受伤，这让他的教练有了防守上的空缺。

索尔斯克亚承认拜利的情况“看起来不太好”，因为这位中后卫在曼联战胜热刺的比赛中膝盖受伤。

曼联在周四的国际冠军杯比赛中以2-1取胜，这要归功于安赫尔·戈麦斯在第80分钟的出色表现，但比赛的主要话题是对拜利的打击。

这位科特迪瓦国脚在中场休息后才上场10分钟，就因为试图阻挡被判越位的孙兴慜的射门而需要队医入场。

拜利被担架抬走，随后被拍到拄着拐杖，左膝被绑在支架上，这延续了他过去两年的伤病噩梦，在他缺席的情况下，红魔一直难以恢复防守状态。

主教练索尔斯克亚在上海的比赛后没有提供任何形式的更新，但他似乎对这位25岁球员的状况感到悲观。

索尔斯克亚对记者说:“受伤从来都不是件好事，不值得。他的膝盖受伤了，但我们不确定伤势有多严重。我们需要把他带回曼彻斯特做扫描。我们会抱最好的希望。”

他在接受MUTV采访时补充道:“看起来不太好，但让我们看看进展如何。”

曼联最近几周一直与价值8000万英镑的莱斯特城中后卫哈利·马奎尔联系在一起，索尔斯克亚被问到拜利的受伤是否会让俱乐部加强对后防的追求。

但他似乎表示，他对现有的选择感到满意，并补充道:“(在曼联的巡回赛上)我们有6名中卫轮换。琼斯打了前三场比赛，今天马科斯（罗霍）和克里斯（斯莫林）抓住了机会。我们看上去很自信。当你受伤的时候，你永远不会开心——让我们把最好的希望给埃里克（拜利）吧。”

自2016年夏天从比利亚雷亚尔加盟以来，科特迪瓦人已经为俱乐部出场74次，但上个赛季他只在英超出场了12次。