年轻球员要时刻准备 索帅：弗雷德会有机会的

索尔斯克亚担任曼联临时主帅后，中场球员会优先选择马蒂奇、博格巴和埃雷拉，年轻的弗雷德，佩雷拉和麦克托米纳鲜有出场机会，但红魔主帅却表示，他们需要继续适应和提高，机会总会来临。

曼联在2018年夏窗从顿涅茨克矿工引进巴西中场弗雷德，并从西甲赛场召回了外租球员佩雷拉，与此同时，曼联的年轻中场还有前任主帅穆里尼奥提拔到一线队的麦克托米纳。这三位球员在本赛季都鲜有出场机会。

曼联在12月份解雇穆里尼奥并任命索尔斯克亚担任球队临时主帅，挪威人已经确立了马蒂奇、博格巴和埃雷拉在中场的主力首发位置，所以这几位年轻球员只能在替补席上等待时机。

当被问及这些球员的情况时，索尔斯克亚告诉记者：“弗雷德在训练中很刻苦，是个出色的孩子。”

“他的情况和佩雷拉以及麦克托米纳都是一样的。只要时机合适，他们都会获得机会的，我们希望看到他们的进步。弗雷德是个非常出色的球员，我们希望他能适应英格兰的比赛，毫无疑问他拥有潜力。”

“转会来到这里总会遇到困难。首先，我们是曼联，这家俱乐部要求你立即有所表现。其次，英超是他所不熟悉的联赛，不过他已经是巴西国脚了。”

“这几位年轻人有实力也会有机会，如果球队运转顺利他们适应起来会更加容易，在考虑佩雷拉、麦克托米纳和弗雷德时，我不会有任何偏向。”

索尔斯克亚甚至回忆起自己曾经搭档过的球员：“很多来到曼联的球员在最初几个月里总会很挣扎，比如我球员时代曾搭档过的弗兰和贝隆，他们都是顶级球员，仍然在曼联遭遇了困境。所以，弗雷德不用太过担心，他会有机会的。”