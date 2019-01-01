年轻球员撑起一片天 芒特与切尔西续约五年

在上个赛季的德比中与兰帕德共事过的英格兰U21国脚将效忠于蓝军直到2024年。

梅森·芒特已经与切尔西签订了一份新的五年合同，这份合同将把这名高水平的中场球员带到2024年。

够力足球在两周前透露，这位英格兰U21国脚的新合同即将到来。

他是西伦敦球队著名的青训学院的产物，受到人们高度的评价。

上赛季在德比郡租借期间，芒特也和兰帕德一起工作过，所以这位新的蓝军主帅知道他目前的实力和未来的潜力。

切尔西已经采取行动，以确保这名20岁的球员将继续留在他们的名单上，因为他们希望从任何可能的发展中获益。

他的前一份合同只剩下不到两年的时间，但一份经过改进的协议已经让围绕着他的不确定性画上了句号。

芒特很高兴签下了一份新合同，他在俱乐部官方网站上说:“这对我和我的家人来说是一个非常自豪的时刻。

“我在六岁的时候加入了这个俱乐部，我的目标就是有一天能为一队效力。”

“我现在真的很期待下个赛季的到来，并努力在切尔西队中发挥作用。”

“我已经在俱乐部待了很长时间了，希望我能在这里继续待上更长的时间。”

蓝军主管玛丽娜·格拉纳夫斯卡亚补充道:“梅森从切尔西青训学院一路走来，一直是一个出色的天才和具备奉献精神的人。”

“在他被租借出去的时候，我们非常密切地关注着他的发展，我们相信他现在已经准备好成为我们球队的一员，参加英超联赛的顶级联赛。”

“和我们学院的另一位毕业生鲁本·洛弗图斯-齐克一样，我们很高兴梅森今年夏天加入了俱乐部，并期待着一个激动人心的未来。”

洛弗图斯-齐克也已经和切尔西签订了一份新的五年合同。

他的合同价值每星期12万英镑，现在芒特希望在蓝军的一线队和英格兰成年国家队中能走上类似的道路。

他将用另一名球员的例子来说明如何自己将如何在英超重量级联赛中取得好成绩，那就是卡勒姆·哈德森-奥多伊，斯坦福桥的人们希望这位年轻的前锋会成为下一个认同兰帕德对俱乐部的愿景的球员。