年轻无畏 加西亚已准备好为曼城担当重任

这位18岁的后卫在以3-1战胜南安普顿的联赛杯比赛中表现出色，给人留下了深刻的印象。

如果曼城主帅瓜迪奥拉要求他在英超联赛中出场，埃里克·加西亚将毫不畏惧。

这名18岁的后卫已经为俱乐部首发了5次，都是在联赛杯，而且从来没有输过球。他唯一一次出现在英超联赛是在9月8-0战胜沃特福德的比赛中。

拉波尔特因为膝伤要等到新年后才能上场，斯通斯和奥塔门迪也刚从轻微的伤病中恢复过来，如果伤病危机再次爆发，加西亚已经做好了上场的准备。

“有了这些比赛，如果有一天我有机会上场，这将有助于我做好准备。”他在战胜南安普顿后说：“这类比赛真的对我很有帮助。我们有像约翰（斯通斯）、尼科（奥塔门迪）和费尔南迪尼奥这样的中卫，罗德里也在那里踢过球，他们踢得很好，所以我继续努力，等待机会在这种比赛中证明我也能踢。”

瓜迪奥拉再次对加西亚在周二晚上3-1战胜南安普顿的表现印象深刻，赛后他说“他没有犯一个错误”。

加西亚曾在巴塞罗那著名的拉马西亚学院待过一段时间，2017年转投曼城，自从去年夏天永久进入一线队后，他一直给曼城的教练留下印象。

虽然很多青训球员被租借到英格兰和欧洲以增加比赛时间，瓜迪奥拉相信他的年轻后卫将会从阿提哈德的青训中受益更多。

“我向他们所有人学习，因为他们都是不同的球员。我从奥塔门迪的经验中学习，也向费尔南迪尼奥学习。”加西亚补充道：“约翰·斯通斯是一个年轻的球员，但我们知道他控球很好，所以我努力向他们学习。在最后，佩普要求后卫们从后场出球，而我们也在尽我们所能。工作人员和球员们给了我很多帮助。我和后卫们有了更多的交流，因为毕竟我们在同一个位置上比赛，我们互相帮助。我没有听到任何（关于租借的）消息。我完全专注于训练和比赛。”