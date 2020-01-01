年轻人有大志气 马丁内利：我想成为阿森纳传奇

巴西人已经表达了他想要“回报俱乐部”的愿望，他在酋长球场的职业生涯上已经有了一个光明的开始。

加布里埃尔·马丁内利表示，他希望为阿森纳“赢得欧冠和不止一个联赛冠军奖杯”，并希望有朝一日能够加入俱乐部名人堂。

这名18岁的球员去年夏天以600万英镑的价格从巴西球队伊图阿诺加盟了枪手。在2019年美洲杯前，马丁内利就已经被巴西国家队主帅蒂特召入，和国家队一起进行训练。

最开始，阿森纳只是想为青年队签下一位年轻前锋，不过马丁内利本人却在赛季前半段成功地挤进了埃梅里的一线队计划之内。

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尽管目前他的出场顺序还落后于奥巴梅杨和拉卡泽特，但马丁内利已经证明了自己是一个能力、潜力兼备的替补前锋，截至目前，本赛季他已经代表枪手在各项赛事中出场了26次，并打进了10粒进球。

在阿尔特塔取代埃梅里在酋长球场的主帅位置后，马丁内利依旧是球队中表现最好的球员之一，对于一个已经适应了英格兰足球严格要求的球员来说，这位巴西小将的未来看起来非常光明。

马丁内利已经成为继阿内尔卡之后第一个在枪手处子赛季就打入了两位数进球的球员，而现在，他已经开始憧憬在接下来的几年内，帮助阿森纳在英超和欧冠中斩获奖杯。

“我想赢得欧冠和不止一座英超冠军奖杯，让阿森纳球迷高兴。”这位枪手新星在接受《442》杂志采访时表示。

“这是他们应得的，不仅仅是球迷，这也是俱乐部所有员工应得的。在看到他们为我所做的一切后，我想回报俱乐部，我想成为枪手传奇。” ​​​

阿森纳高层在去年11月做出了放弃埃梅里的决定，在经历了18个月的平庸之后，球迷们终于能够与他告别，转而支持另一位西班牙教头。

自从回到酋长球场，得以执教自己球员时代效力过的俱乐部之后，阿尔特塔已经成功让球队稳定了下来。马丁内利非常推崇这位新主帅，并认为他极其重视细节。

“阿尔特塔的工作很出色，他很聪明，非常注重跑位，不断督促我提高球技，不仅是在进攻方面，还包括防守。”

“我们的主帅在战术制定上非常明智，这真得很有用。他一点也不会生气，但他喜欢向你展示在球场上应该怎么做，他告诉我们，如果球往那边去了，不要待在原地，应该跑到那边去，把你的身体往那边转。他对细节非常重视。”