年薪敲定 萨里入主尤文图斯已成定局

萨里加盟尤文图斯的细节已经敲定，他正式执教尤文图斯的消息将会在近日发布。

毛里齐奥·萨里很快就会来到尤文图斯，今天，他可能会正式离开切尔西。事实上，法比奥·帕拉蒂奇在伦敦的连续第二次闪击被证明是有利可图的：这是他与切尔西达成协议的基础，以买断蓝军的教练组成员，这笔交易的总花费应该达到300万欧元。然而，就其本身而言，这位前那不勒斯教练将以三年每赛季700万欧元的净收入与老妇人联系在一起。

拉马达尼在幕后的宝贵工作，促成了这次转会的成功。几周的紧张工作打着极其谨慎的旗号，老妇人希望避免节外生枝。在这方面，帕拉蒂奇亲自会见了非常强势的蓝军全权代表玛丽娜·格拉纳诺夫斯卡娅，这次会面基本上批准了这项协议。

萨里已经在考虑尤文图斯了，他已经建立了一支有他个人风格的球队来支持他的新冒险。助理教练的角色将被交给乔瓦尼·马尔图西洛，训练师应该是保罗·贝尔泰利(他与切尔西还有两年的合同)，门将教练仍然是克劳迪奥·菲利皮，同时卢卡·戈蒂和马尔科·伊安尼也将成为球队的一员。很明显，还有其他角色需要分配。比如说，已经有人向巴尔扎利提出职位，很快就会得到答复。

关于继任者，切尔西有很明确的想法——兰帕德。阿布拉莫维奇做出了他的选择，一旦萨里转会尤文图斯的交易最终完成，他将和他的部下一起完善最后的细节。