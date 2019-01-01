年度输球次数成英超之最 耶纳斯抨击热刺表现

热刺在布莱顿一败涂地，他们在2019年输掉了17场比赛——这是所有英超球队中最糟糕的纪录。

杰梅因·耶纳斯抨击热刺在0-3输给布莱顿的比赛中的表现——这个结果意味着热刺是2019年里输球最多的英超球队。

阿隆·康诺利的两个进球和尼尔·莫佩的一个进球让主队大获全胜，而雨果·洛里的重伤更是让热刺更加沮丧。

就在四天前，他们刚刚在欧洲冠军联赛中以2-7惨败给拜仁慕尼黑，创下俱乐部137年历史上主场失利的纪录。

热刺目前在英超联赛中排名第六，并且已经连续9个月未能在客场取得胜利。他们在2019年的所有比赛中也输了17场，比同一年里其他任何一支英超球队输的都多，这给了主教练毛里西奥·波切蒂诺更大的压力。

“作为一个团体，它已经分崩离析。有些事情必须改变。”前热刺中场耶纳斯告诉BT体育：“当俱乐部发生变化时，我一直在那里。我爱毛里西奥，我希望他能留下来。这种时刻太糟糕了。东西似乎很陈腐不堪。他在那儿已经好几年了。俱乐部让毛里西奥失望了。有些事情需要改变。希望这是球员的心态，而不是教练的心态。”

前切尔西中场乔·科尔认为热刺在0-3输给布莱顿的比赛中“在战术上无能”，并暗示波切蒂诺很难继续留任。

他说：“俱乐部一片混乱。我们不得不赞扬布莱顿，但是今天的托特纳姆热刺太糟糕了。没有欲望，没有信心。在场上就没有施压。从战术上看，他们显得无能。他们在板凳席上似乎很冷漠。我认为我们已经看到了这支球队的尽头。还有教练——这将会很困难。他是俱乐部的重要人物。这不是一个让教练下课的正常情况。”

当英超联赛在国际比赛日之后重新开始时，热刺将面对联赛垫底的沃特福德。