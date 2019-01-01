年度转会大瓜：曝巴萨与格列兹曼长期违规接触

西班牙媒体曝出消息，有证据证明巴萨与格列兹曼自2018年起长期违规接触。

据El Larguero节目透露，有证据表明格里兹曼自2018年11月以来一直在与巴萨谈判。

塞尔电台在其晚间节目“El Larguero”中表示，安托万·格里兹曼从去年11月开始与巴塞罗那俱乐部谈判，并于今年3月在赛季结束前签署了一份加盟巴萨的协议。据该电台节目透露，那段时间正值马德里竞技与尤文图斯的欧冠淘汰赛，之后巴萨和马德里竞技在诺坎普进行了一场重要的比赛。

这是一个具有重大影响的信息“炸弹”，因为国际足联的规定警告称，和与另一家俱乐部有有效合同的球员谈判是一种违规行为，格里兹曼与马德里竞技的情况正是如此。塞尔电台声称他们保有书面证据以证明这些谈判，并且这些内容可以在不久的将来发布。

5月15日，安托万·格里兹曼在与西蒙尼和马德里竞技高层会面后，通过一段视频宣布了自己离开马竞的打算，他在视频中向床单军团告别。

值得注意的是，目前格列兹曼和马德里竞技的合同到2023年仍然有效，他有2亿欧冠的买断条款，到7月1日将减少到1.3亿欧元。去年，这名法国人拒绝了巴萨的报价，并留在了马竞，后者甚至向国际足联提出了正式投诉，理由是巴塞罗那骚扰了一名与马竞有有效合同的球员。

如果“El Larguero”所称的书面证据最终曝光并得到证实，马德里竞技考虑使用全部权利向国际足联投诉巴塞罗那违规接触马竞合同期内的球员。毫无疑问，这个烂摊子已经形成了。